Boerenkool is oer-Hollands, gezond en bovendien veelzijdig. Naast boerenkool in een stamppot, zoals we in Nederland gewend zijn, kun je de typische wintergroente namelijk heel eenvoudig ook in andere gerechten gebruiken.

Volgens brancheorganisatie GroentenFruit Huis koopt bijna de helft van alle huishoudens in Nederland weleens verse boerenkool. En ook in landen zoals de Verenigde Staten blijft kale - zoals boerenkool in het Engels wordt genoemd - ongekend populair.

Boerenkool is een typische wintergroente, die van september tot maart wordt geoogst. De groente is rijk aan vitamine A en C, calcium en vezels. Heel gezond dus.

De superfoodstatus van boerenkool is niet terecht

De afgelopen jaren wordt - vooral in de Verenigde Staten - zelfs een heuse superfoodstatus gesuggereerd. Bij zowel het begrip superfood als die speciale status plaatst Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology aan de Wageningen University & Research, vraagtekens. "Boerenkool is inderdaad heel gezond, maar er worden ook claims aan toegeschreven die de boerenkool niet kan waarmaken."

Witkamp is niet de enige. Ook andere wetenschappers vragen zich af waarom regelmatig wordt beweerd dat boerenkool superieur zou zijn aan andere kruisbloemige groenten, zoals bloemkool en rode kool.

De term superfood wordt gebruikt voor groenten en fruit die zich onderscheiden door hogere gehalten aan bepaalde voedingstoffen, vitamines of mineralen. Witkamp: "Maar je kunt niet zeggen dat boerenkool gezonder is dan bijvoorbeeld broccoli of spruitjes."

Meer dan alleen een stamppot

In Nederland kennen we de boerenkool vooral als een ingrediënt voor 'eenvoudig' eten zoals stamppot, maar er is zoveel meer mogelijk. Betina Drost-Oostveen van foodblog Betty's Kitchen is een liefhebber van boerenkool en experimenteert volop met de wintergroente.

Ook zij maakt weleens stamppot, maar wel vaak net even anders. "Ik gebruik regelmatig zoete aardappelen", vertelt Drost. "Dat is niet alleen lekker met stoofvlees, maar - zeker voor wie minder vlees wil eten - ook met fetakaas en pecan- of walnoten."

Een makkelijke en snelle maaltijd, handig voor doordeweeks, is pasta met boerenkool. "Als basis bak je een ui en wat champignons, wok vervolgens gesneden boerenkool mee en maak de saus af met wat room of kaas", legt ze uit. "Roer de gekookte pasta erdoorheen en je hebt een Italiaanse favoriet met een oer-Hollandse twist."

Een aantal manieren om boerenkool te bereiden: Koken: stamppot met (zoete) aardappelen

Roerbakken: pasta met boerenkool

Bakken: in een hartige taart of quiche

Rauw: als maaltijdsalade

Fijnmaken: in een smootie

En wist je dat boerenkool ook heel geschikt is om een hartige taart of quiche mee te maken? Drost: "De mogelijkheden zijn eindeloos en het is ideaal om kliekjes boerenkool en andere groenten te verwerken."

De basis van de taart bestaat uit deeg, eieren, room en kaas. "Voor een pittige taart kun je kruiden uit het Midden-Oosten, zoals sumak of za'atar, toevoegen. Heb je zin in een zoetje, dan gebruik je bijvoorbeeld cranberry's en walnoten."

Rauwe boerenkool in een salade of smoothie

Ook rauw is boerenkool goed te eten. Als maaltijdsalade bijvoorbeeld. "Je kunt zoveel rauwe groenten aan de salade toevoegen als je maar wil", aldus Drost. Zelf serveert ze de boerenkoolsalade graag met quinoa of parelgort.

"Vooral boerenkool waar de vorst al overheen is geweest, smaakt zoeter. Dus maak er bijvoorbeeld gebakken peren of appels bij als extra smaakmakers", vertelt Drost.

Mocht je de smaak van rauwe boerenkool te heftig vinden, stoom de groente dan een paar minuten, adviseert Drost. "Dat maakt de boerenkool zachter en kleiner, terwijl veel van de vitamines behouden blijven."

En tot slot mag ook de smoothie niet ontbreken. Drost: "Doe rauwe of zelfs bevroren boerenkool met wat vers fruit en water of melk in de blender." Bananen en blauwe bessen vindt ze het lekkerst. "Een echte powerboost op de vroege ochtend."