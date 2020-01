De doggybag - door sommigen liever 'foodybag' genoemd - raakt ook in Nederland steeds verder ingeburgerd. Hoe komt het eigenlijk dat deze trend in ons land nu eindelijk lijkt door te zetten?

In de Verenigde Staten is het vrij normaal om een 'doggybag' of 'to go box' te vragen als je je bord in een restaurant niet leeg hebt. Je krijgt de kliekjes zonder blikken of blozen zorgvuldig ingepakt mee naar huis.

Europese landen, waaronder Nederland, moesten er tot voor kort weinig van hebben. In Nederland neemt het percentage mensen dat in een restaurant wel eens een doggybag krijgt aangeboden de afgelopen jaren echter langzaam toe.

Volgens milieuorganisatie Natuur & Milieu, die voor de vierde keer onderzoek deed naar het concept doggybag, kreeg afgelopen jaar bijna de helft (46 procent) van de Nederlanders die uit eten ging een doggybag aangeboden. Vijf jaar geleden was dit nog maar 27 procent.

Vier van de tien (39 procent) ondervraagden laten in het onderzoek weten zelf wel eens om een doggybag gevraagd te hebben in een restaurant. Dat is bijna 10 procent meer dan vorig jaar.

“Pas als je weet dat ook je buren, familie en vrienden vragen om een doggybag, wordt het - onbewust - normaal.” Patrick Wessels, consumentenpsycholoog

'Doggybag is volgens sociale norm niet normaal'

Er heerst nog steeds een sociale norm dat een doggybag vragen niet gewoon is, aldus consumentenpsycholoog Patrick Wessels. "Pas als je weet dat ook je buren, familie en vrienden er om vragen, wordt het - onbewust - normaal."

"We zien dat de schaamte voor het vragen van een doggybag ieder jaar wat afneemt. En daar zijn we blij mee", laat Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu, weten.

Schaamte en ook angst spelen volgens Wessels een belangrijke rol bij het vragen om een doggybag. "In een restaurant kan de serveerster bijvoorbeeld vragen wat je precies bedoelt, en dat kan een ongemakkelijke situatie opleveren. Tenminste, daar zijn veel mensen bang voor."

Er heerst een taboe op het mee naar huis nemen van restjes eten uit een restaurant, al lijkt dat langzaam maar zeker te veranderen. (Foto: 123RF)

Meer aandacht voor voedselverspilling

Een toenemend aantal mensen denkt volgens het onderzoek dat de doggybag ook in Nederland steeds normaler gaat worden. Dat vermoeden heeft ook Wessels. "Uiteindelijk gaat het meer geaccepteerd worden, zeker in het kader van het verspillen van voedsel."

Uit de onderzoeksresultaten blijkt inderdaad dat meer mensen bezig zijn met voedselverspilling: 79,4 procent van de mensen zegt eten mee naar huis te nemen omdat ze tegen voedselverspilling zijn. Dat percentage lag in 2018 10 procent lager.

Nog een opvallende trend is dat bijna 60 procent zegt het afgelopen jaar bewuster te zijn van de hoeveelheid eten die hij of zij weggooit. Een jaar geleden was dat nog 52,4 procent.

Het vragen om een doggybag kan volgens Wessels een sneeuwbaleffect hebben. "Een kleine groep begint met het vragen om een doggybag. Daarna volgt de massa. Zodra iets normaler gaat worden, schakelt ook deze groep om, zodat ze - zonder dat ze dat bewust doen - weer bij de meerderheid horen."

'Doggybag gaat vuurwerkverbod achterna'

Wessels vergelijkt de doggybag met het landelijke vuurwerkverbod. "Eerst was je een uitzondering als je voor een verbod op vuurwerk was. Dit standpunt is inmiddels totaal omgeslagen. Er is - mede dankzij de media - onbewust een nieuwe sociale norm gecreëerd. Dat kan ook gebeuren met de doggybag."

"We zien dit jaar dat hoe jonger mensen zijn, hoe vaker ze om een doggybag vragen. Er zit een hele positieve ontwikkeling in", aldus Ackerman.

Ook blijkt dat mensen die een doggybag vragen, het eten meestal de volgende dag thuis opeten. Ackerman: "Het verdwijnt gelukkig meestal niet alsnog in de vuilnisbak."

Restaurants moeten zelf meer doen tegen voedselverspilling

Vier op de vijf mensen vinden overigens dat restaurants zelf meer moeten doen tegen voedselverspilling, en bijna drie kwart vindt dat restaurants altijd doggybags zouden moeten aanbieden als er eten overblijft.

Mede daarom lanceerde minister Carola Schouten van Natuur en Voedselkwaliteit samen met Natuur & Milieu en de stichting Samen Tegen Voedselverspilling onlangs het nieuwe #verspillingsvrij-logo voor de horeca en tegelijkertijd een nieuwe term voor de doggybag: de 'foodybag'.

Het logo kan op de menukaart of op de gevel van het restaurant. "Een heel goed initiatief", vindt ook Wessels. "Je zorgt op die manier dat de drempel lager wordt, en mensen zullen ongetwijfeld sneller om een 'foodybag' vragen."