Acht restaurants in Nederland hebben hun eerste Michelinster gekregen, zo werd maandag bekendgemaakt tijdens de uitreiking in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De helft van deze restaurants is in de provincie Noord-Brabant te vinden.

Er kwamen geen restaurants in de categorie tweesterrenrestaurants bij. Er zijn in totaal achttien tweesterrenrestaurants. Restaurant Beluga in Maastricht heeft onder de naam Beluga Loves You een doorstart gemaakt en is daarom uit de lijst verdwenen.

Inter Scaldes in de Zeeuwse plaats Kruiningen en De Librije in Zwolle behouden de drie sterren die de restaurants al hadden. De Librije mag zich sinds 2004 tot de driesterrenrestaurants rekenen. Jacob Jan Boerma van De Leest in Vaassen heeft eerder bekendgemaakt zijn drie sterren in te leveren en behoort daarom niet meer tot de selectie.

Nederland telt nu 111 sterrenrestaurants

In totaal zijn er nu 111 sterrenrestaurants in Nederland. Vorig jaar waren dat er 107. Bij de beoordeling van de restaurants wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit, harmonie en consistentie van de gerechten. Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelin Gids, reikte de sterren uit.

De eerste editie van de nieuwe Michelin Gids werd in ontvangst genomen door de vrouw en dochter van Lucas Rive, de chef-kok die eind december op 57-jarige leeftijd overleed. Hij verwierf in zijn leven drie Michelinsterren.