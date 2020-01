Zeker nu het nieuwe jaar net begonnen is, verschijnen er weer volop voedingsadviezen op internet. Zo ook het drinken van citroenwater, bij voorkeur op de nuchtere maag. Hoe gezond is water met citroensap in de ochtend daadwerkelijk?

Verschillende bloggers en influencers zweren bij dagelijks een groot glas citroenwater. Het zou het metabolisme een boost geven waardoor je meer verbrandt, bomvol vitamines zitten, het lichaam ontgiften, de bloeddruk verlagen en zelfs beschermen tegen kanker.

"De citroen is sinds een aantal jaren tot superfood verheven, maar is en blijft gewoon een citroen", vertelt Nicole Hendriks, diëtist in het Maastricht UMC+. "Een citroen heeft geen enkele meerwaarde ten opzichte van ander fruit."

Gezondheidsclaims worden niet bevestigd

Er is dan ook geen enkele studie die de hierboven beschreven claims bevestigt. "Voeding draagt bijvoorbeeld niet bij aan het ontgiften", zegt ook Trudy Voortman, voedingswetenschapper bij het Erasmus MC. "Dat doet je lichaam zelf al."

“Je kunt beter een stuk fruit eten dan citroenwater drinken.” Nicole Hendriks, diëtist

Pectine, een type voedingsvezel, stimuleert inderdaad de spijsvertering. Pectines zitten juist niet in het sap maar in de vrucht zelf. "Je kunt daarom beter een stuk fruit eten", aldus Hendriks.

Citroen bevat gezonde voedingsstoffen, waaronder vitamine C. "Citroenwater bestaat meestal uit een halve citroen uitgeperst in een glas lauw of warm water", weet Hendriks. "Dat zet qua vitamine C dus niet veel zoden aan de dijk."

Een prima alternatief

Tegelijkertijd kan het drinken van citroenwater volgens Voortman weinig kwaad. Maar gezondheidsvoordelen heeft het dus niet. "Als je het lekker vindt om te drinken dan zou ik het gewoon blijven doen. Het is vooral water met een smaakje en er zit weinig suiker in citroen. Maar verwacht geen wonderen."

Hendriks is het met haar eens. "Het is een prima alternatief voor andere drankjes in de ochtend, en gezonder dan zoete sapjes, chocolademelk of frisdrank."

Wel waarschuwen Hendriks en Voortman voor het zuur van het citroensap. Dat kan tanderosie veroorzaken. Hendriks: "Tandglazuur dat weg is, kan niet meer herstellen." Voortman adviseert om die reden niet te vaak op een dag citroenwater of andere sappen te drinken.