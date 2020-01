Het valt niet mee om kruidenplanten in leven te houden. Zeker niet in de keuken. Met de adviezen van kruidenkweker Lode Claus gaat het dit keer wel lukken.

Wie van koken houdt, heeft ongetwijfeld meerdere pogingen gedaan om zelf kruiden te kweken in de keuken. Hoe komt het toch dat die kruidenplanten er telkens weer binnen no-time uitgedroogd en slap bij staan?

Dat is volgens Claus, vierde generatie kruidenkweker uit het Belgische Kruishoutem, niet zo vreemd als je je bedenkt dat de kruidenplanten uit de supermarkt gekweekt zijn om maar een dag of zes te overleven.

"De planten in de supermarkt zijn via hydrocultuur geteeld op water", aldus Claus. Dat systeem laat een plant snel groeien, maar de plant is niet bestand tegen andere omstandigheden.

Supermarktplanten zijn geteeld voor een kort leven

Een supermarktplant is prima geschikt als vers kruid om direct te gebruiken. Claus: "Je kunt het best het loof er vrijwel direct af snijden en loof dat je niet gebruikt tussen vochtig keukenpapier in de koelkast bewaren."

In een schaaltje water overleven de planten waarschijnlijk een paar dagen langer. "Hoe warmer ze staan, hoe beter", zegt Claus. "Ook kun je ze ondersteunen door een paar satéstokjes te plaatsen."

In de supermarkt wordt een kruidenplant ondersteund door een plastic hoes. Dat is meteen de manier om een hydrocultuurplant te onderscheiden van zogenoemd plantgoed, legt Claus uit.

Plantgoed is gekweekt in de volle grond en overleeft gemakkelijker in de keuken of in de tuin, aldus Claus. "Ze zijn langzamer gekweekt en worden afgehard door ze uiteindelijk in een iets minder warme kas of zelfs buiten te laten groeien."

Boots de natuurlijk omstandigheden na

In tegenstelling tot supermarktplanten staat plantgoed volgens Claus niet graag met de voeten in het water. "Liever dus niet op een schoteltje water. Dan gaan de wortels rotten en sterven ze af."

Een kruidenplant gedijt het best in omstandigheden die op haar natuurlijke habitat lijken, weet Claus. "Tijm en rozemarijn, bijvoorbeeld, zijn mediterrane kruiden die oorspronkelijk in warme en droge gebieden groeien. Je kunt het best die condities nabootsen."

Verder is het goed te beseffen dat er eenjarige kruiden en vaste kruiden die jarenlang kunnen leven zijn. "Koriander is een eenjarige plant", zegt Claus. "Een goed alternatief is Vietnamese koriander. Deze plant ziet er anders uit, maar smaakt hetzelfde en kan jarenlang in leven blijven."

Bij bieslook speelt een ander probleem. Als je de helft van de stengels eraf snijdt, komen er gele puntjes aan de uiteinden. Claus: "Het best kun je het loof volledig afsnijden, tot een paar centimeter boven de grond. Het groeit daarna weer, frisgroen, aan."

Boots de natuurlijke omstandigheden van de plant na en geef ze de beste kans om te overleven. (Foto: Thinkstock)

Basilicum en munt zijn geen moeilijke planten

Basilicum op zijn beurt is geen moeilijke plant, aldus Claus, maar houdt niet van schommelingen in temperatuur. Daarom doet hij het buiten niet heel goed. "Er zijn alternatieven die sterker en gemakkelijker te telen zijn, zoals gestekte basilicum."

Daarentegen groeit munt heel makkelijk, onder vrijwel alle omstandigheden. "Mocht de muntplant toch niet mooi meer staan, dan kun je haar terugsnoeien tot aan de grond en dan groeit hij weer terug."

Regelmatig snoeien en mest geven

Het is hoe dan ook verstandig om kruiden regelmatig te snoeien of de toppen eruit te halen, vindt Claus. "Dus niet alleen de blaadjes plukken. Zo krijg je een compactere plant. En hoe compacter, hoe sterker de plant."

Om je kruidenplanten weerbaar te houden, raadt hij verder aan ze regelmatig wat frisse lucht te geven door ze een paar uur buiten te zetten op het balkon of terras. "Dat kan ook gerust in de winter, mits het niet vriest natuurlijk."

In het voorjaar, als de temperatuur hoger dan 15 graden is, kunnen de kruidenplanten eventueel naar buiten, in de volle grond of in een pot. "Een plant groeit altijd in verhouding tot de grootte van zijn pot", legt Claus uit. "Om de plant groter te laten groeien, moet je hem daarom verplanten naar een grotere pot."

En niet onbelangrijk: ook kruidenplanten hebben voedingstoffen nodig om te groeien. "In de pot die je aanschaft zit een basis aan meststof, maar al na een paar weken is die voeding op", zegt Claus. Daarom raadt hij aan om iedere twee tot drie weken wat meststoffen aan de planten te geven.