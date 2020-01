Vaker plantaardig eten, hybridevlees, paddenstoelen, alcoholvrije wijn en zelfgemaakte drankjes. Dit worden volgens foodtrendwatchers Anneke Ammerlaan en Esther Haanschoten dit jaar de trends op het gebied van eten en drinken.

De trend om plantaardig te eten is al een aantal jaar aan de gang en zet in 2020 gestaag door, voorspellen beide trendwatchers. Haanschoten: "Het assortiment in de supermarkt wordt nog groter, en ook restaurants en fastfoodketens gaan meer alternatieven voor vlees aanbieden."

Tegelijkertijd wordt er wel kritischer gekeken naar vleesvervangers. "Veel plantaardige alternatieven zijn weliswaar diervriendelijker, maar niet per se gezonder of milieuvriendelijker", voegt Ammerlaan toe.

Minder dierlijke producten

Naast veganisten, vegetariërs en flexitariërs ontstaat er langzaam een nieuwe stroming: reduced tarians. Vervangen flexitariërs hun vlees een paar keer in de week door een vegaburger of groenteschijf, reduced tarians eten minder dierlijke producten maar kiezen daarbij voor natuurlijke onbewerkte producten zoals peulvruchten en noten. "Ze kijken heel bewust naar hun eten en proberen gezond en clean te eten", vertelt Ammerlaan.

Dit gaan we meer eten en drinken in 2020: Paddenstoelen

Hybridevlees

Tempé en tofoe

Alcoholvrije wijn

Cocktails in blik

Seltzer (spuitwater met een smaakje)

Volgens Haanschoten enorm in opkomst en passend bij de trend om minder vlees te eten: pulled oats - een mix van haver, tuinbonen en erwten - als vervangers van vlees.

Paddenstoelen gaan we enorm veel zien, vermoedt Ammerlaan. "In de supermarkt maar zeker ook in de horeca. Paddenstoelen zijn vlezig van smaak, hebben een lekkere bite en zijn makkelijk te bereiden. Denk ook aan pulled mushroom of shoarma van paddenstoelen."

Daarnaast gaan we hybridevlees, dat deels bestaat uit vlees en deels uit bijvoorbeeld erwten of pompoen, en pakketten om zelf ramen of noedelsoep te maken, dit jaar meer zien in de supermarkt, denkt Ammerlaan.

Haanschoten verwacht ook dat tahin, sesampasta, populairder wordt. "In New York en Londen zijn al winkeltjes waar ze alleen maar halva en roomijs van sesampasta verkopen. "

Tempé en tofoe maken in 2020 weer een opmars, aldus Ammerlaan. "Je ziet het opeens weer voorbij komen in allerlei verschillende gerechten, met spannende smaken en texturen. Niet alleen van soja, maar ook bijvoorbeeld van bonen."

Alcoholvrije wijn en wijn met minder alcohol is in opkomst

Qua dranken gaan we wederom minder alcohol drinken, denkt Haanschoten. "Alcoholvrije wijn en wijn die minder alcohol bevat gaan nu echt doorzetten. In Londen bijvoorbeeld is dit al heel groot, in ons land gaat deze trend langzaam doordringen."

Aan de andere kant komen er volgens Haanschoten meer cocktails in blik. "In de supermarkt en bij de slijterij koop je tegenwoordig al een mojito in blik, maar we gaan meerdere soorten cocktails zien, in vrolijk gekleurde blikjes."

Ook gaan we dit jaar vaker zelf drankjes maken. "Bijvoorbeeld gemberbier en kombucha", vertelt Haanschoten. "En ook bier en wijn. Zeker nu er overal pakketten te koop zijn om dit zelf thuis te maken."

In de Verenigde Staten is momenteel seltzer ongekend populair. Ammerlaan: "Dat is spuitwater en verkrijgbaar in allerlei verschillende smaakjes. Met of zonder alcohol. Ze zijn verkrijgbaar in blikjes, maar ook in bars verkrijgbaar van de tap. Zeker tegen de zomer kan seltzer in ons land een hit worden."