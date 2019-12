Een Franse chef-kok verloor dinsdag een rechtszaak, die hij had aangespannen tegen de Michelin-gids. Marc Veyrat had geëist dat hij één van zijn drie restaurantsterren terugkreeg, die de prestigieuze gids had afgenomen na een twistpunt over kaas.

De 69-jarige kok voerde aan dat de enige uitleg die hij van de gids kreeg dat hij Engelse cheddar in een soufflé had gebruikt, in plaats van traditionele Franse kaas. Een valse beschuldiging, aldus Veyrat.

Een Franse rechter in Nanterre, aan de rand van Parijs, wees zijn verzoek echter af. Volgens de advocaat van de Michelin-gids toont dit besluit aan dat recensenten de vrijheid hebben om kritiek te leveren en dat de aanklacht van Veyrat ongegrond is.

De kok is woedend en doet de uitspraak tegenover Reuters af als totale onzin. Hij wil nu dat zijn tweesterrenrestaurant in zijn geheel uit de Michelin-gids wordt geschrapt. "Ze hebben me beledigd en ik heb er genoeg van", zei hij.

Vrouw moest jachtgeweren verstoppen

Veyrat houdt vol dat de inspecteurs beter hadden moeten weten dan te denken dat zijn restaurant Engelse cheddar gebruikt. "We zijn niet in Londen."

Eerder zei hij dat hij slecht sliep sinds zijn restaurant de ster kwijtraakte en dat zijn vrouw zijn jachtgeweren moest verstoppen, omdat hij zichzelf anders iets aan zou doen.

"Kun je je voorstellen hoe erg ik me schaam? Ik ben de eerste chef-kok in de geschiedenis die een ster heeft gewonnen en het volgende jaar gelijk is kwijtgeraakt", zei een geëmotioneerde Veyrat in juli in een interview met het Franse blad Le Point.

Inspecteurs moeten incognito blijven

Tijdens de rechtszaak vroeg de chef aan de Michelin-gids om met bewijzen te komen dat inspecteurs zijn restaurant daadwerkelijk hadden bezocht. De gids zei daaraan niet te kunnen voldoen, omdat dit zou betekenen dat de identiteit van de inspecteurs onthuld wordt en dat ze daardoor niet langer incognito restaurants kunnen keuren.

De sterrenkok is een bekende verschijning in Frankrijk omdat hij doorgaans een opvallende fedora-hoed draagt. Hij runt het restaurant La Maison des Bois, gelegen in de Franse Alpen.