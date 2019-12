Goede voornemens van veel mensen zijn: minder snacken, minder vaak eten bestellen en meer groente en fruit eten. Het valt echter niet mee om dat vol te houden. Drie deskundigen geven advies.

Aan het begin van het nieuwe jaar zitten we vaak vol goede voornemens. Volgens diëtist Monique Ammerlaan zijn veel mensen echter te streng voor zichzelf. "Maak daarom een plan van aanpak met haalbare doelen."

Ze noemt een paar voorbeelden. Wil je minder met pakjes en zakjes koken, begin dan met drie keer in de week. Grijp je op je werk regelmatig naar ongezonde tussendoortjes, plan dan van tevoren wat je meeneemt om gezond te snacken.

"Probeer niet alles tegelijk aan te pakken. Meestal lukt dat niet", adviseert diëtist Jonathan Klaassen. "Stel vast welke dingen goed gaan en welke dingen beter kunnen. En probeer dit stap voor stap aan te passen."

Weet wat je valkuilen zijn

Huisarts Tamara de Weijer vult aan: "We maken wel tweehonderd onbewuste voedselkeuzes per dag. Als je weet waar je achilleshiel zit, haal het dan niet in huis. De een heeft dit met chocolade, de ander met chips."

Om je bewust te worden van je valkuilen, kan het helpen een paar dagen een eetdagboekje bij te houden. Ammerlaan: "Zo kom je er achter waar je de mist in gaat. Eet je te veel drop tussendoor of schep je 's avonds twee keer op?"

Ook een planning voor een week of een paar dagen werkt vaak goed, aldus de Weijer. "Zodat je niet als je uit je werk komt nog moet bedenken wat je gaat maken. Vaak is dat niet de gezondste weg."

Maak het jezelf makkelijk door te zorgen voor makkelijke recepten, vult Ammerlaan aan. "Daarmee voorkom je dat je terugvalt."

Wat vaak ook helpt is dat je iemand zoekt om samen het proces mee aan te gaan. "Dit kan een vriend of vriendin zijn, je partner, een coach of diëtist", vertelt Klaassen. "En probeer steun te vinden bij je omgeving, zodat je partner niet iedere avond met een zak chips op de bank zit."

Tips om gezonder te eten: Eet zoveel mogelijk onbewerkte voeding, zoals groenten, fruit, zaden en noten.

Maak een (week)planning, zodat je niet na je werk nog moet bedenken wat je gaat eten.

Zorg voor makkelijke gezonde recepten.

Eet op meerdere momenten per dag groente, niet alleen bij de avondmaaltijd. Denk aan een salade, zelfgemaakte soep of een groenteomelet bij de lunch.

Vermijd lightproducten, ze houden je behoefte aan zoet in stand.

Stop met suiker of zoetjes in koffie en thee. Je smaakpapillen hebben zich na drie weken aangepast.

Drink voldoende water. Dorst verwarren we nog weleens met honger.

"Ga voor onbewerkt voedsel. Groenten, fruit, zaden en noten", zegt De Weijer. "Eet wat je overgrootmoeder nog zou herkennen, geen vitaminewater en koekrepen dus. En ga voor de kortste ingrediëntenlijst op de verpakking."

Zorg verder voor gezonde producten in je (koel)kast. "Kijk vooral naar de kwaliteit van je eten in plaats van naar de hoeveelheid koolhydraten of calorieën", vindt Ammerlaan.

Niet bij de pakken neerzitten als het niet lukt

Gezond eten gaat met vallen en opstaan. Een gedragsverandering kost nou eenmaal tijd en die moet je jezelf ook gunnen. Klaassen: "Houd daarom vol en je zult echt resultaat merken."

Heb je toch die zak chips of dat pak koekjes leeggegeten, herpak jezelf en hou je weer aan je plan. Ammerlaan: "Eet dan niet meteen de hele week ongezond." Ze vindt overigens dat je jezelf best af en toe mag belonen met iets lekkers. Maar niet te vaak, want dan haal je je doelen misschien alsnog niet.