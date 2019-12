De ene mandarijn is sappig, maar de andere juist gortdroog. Er is geen peil op te trekken wat je aantreft na het pellen van je mandarijn. Of toch wel? En kun je een uitgedroogde mandarijn herkennen of - beter nog - voorkomen?

Mandarijnen zijn er in vele soorten en maten. Dat maakt het lastig een eensluidend antwoord op deze vraag te geven, aldus Ernst Woltering, hoogleraar productfysiologie en productkwaliteit aan de Wageningen University & Research.

Zo zijn er mandarijnen, zoals de satsuma, die een wat losse schil hebben. "Deze zijn gemakkelijk te pellen en dat willen we graag", vertelt Woltering. "Een losse schil kan ook betekenen dat een mandarijn is uitgedroogd, maar dat hoeft dus niet."

Uitdroging komt door veroudering

Bij uitdroging speelt rijping, oftewel veroudering, een grote rol. "Dit kan komen doordat ze pas laat bij de consument terechtkomen, maar het kan ook te maken hebben met het moment van oogsten", legt Woltering uit.

Geen enkele boer wil natuurlijk te lang wachten met plukken, want dat betekent een risico op een verloren oogst. Woltering: "Mandarijnen moeten echter een bepaalde verhouding aan suiker en zuur hebben voordat ze mogen worden verhandeld. Zolang ze aan de boom hangen, neemt het zoete toe en het zure af."

Wanneer de weersomstandigheden minder gunstig zijn - bijvoorbeeld een periode met weinig zon - dan moeten ze om die reden langer aan de boom blijven. "Hierdoor kan het gebeuren dat de mandarijnen al behoorlijk rijp zijn op het moment dat ze in de winkel liggen."

Uitdroging komt door te hoge temperatuur

Mandarijnen kunnen bovendien ook uitdrogen doordat ze te lang op een te hoge temperatuur worden bewaard", legt Woltering uit. "Meestal worden ze namelijk geoogst als ze groen zijn. Vaak kleuren ze vanzelf oranje, maar soms hebben ze een beetje hulp nodig."

Ze worden dan in een warme ruimte bewaard en behandeld met ethyleen, een natuurlijk rijpingshormoon. "Ethyleen zorgt ervoor dat het groene chlorofyl wordt afgebroken en oranje pigmenten worden gevormd. Dit proces kan tegelijkertijd een losliggende schil en uitdroging veroorzaken."

“Mandarijnen komen vooral uit Spanje, Marokko en Turkije, maar ook uit Brazilië en Nieuw-Zeeland.” Jacco de Lange, groenteman

Groenteman Jacco de Lange verkoopt het hele jaar door mandarijnen in zijn zaak. "Van oktober tot februari is het hoogtepunt. We zitten nu dus midden in de toptijd. Mandarijnen komen vooral uit Spanje, Marokko en Turkije, maar ook uit Brazilië en Nieuw-Zeeland."

Hij ziet regelmatig klanten die klagen over droge mandarijnen uit de supermarkt. "Om te voorkomen dat we droge mandarijnen verkopen, stoppen we op tijd met bepaalde rassen. Zo stoppen we nu met de clemenules uit Spanje. Hiervoor in de plaats komen mandarijnen uit Marokko. In februari verkopen we weer Spaanse mandarijnen, maar dan een ander ras dat in die periode wordt geoogst."

Lastig om de staat van de mandarijn in te schatten

Consumenten kunnen volgens De Lange en Woltering zelf dus helaas niet goed inschatten hoe sappig de mandarijn zal zijn. "Mandarijnen met een strakke schil kun je gerust kopen. Als je ze even laat liggen, wordt de schil losser. Maar laat ze niet te lang liggen, dan drogen ze te veel uit."

Zit de schil al erg los in de winkel, dit wordt ook wel 'puffy' genoemd, dan is de kans groot dat het vruchtvlees uitgedroogd is.

Voorkomen dat mandarijnen uitdrogen is niet mogelijk. Je kunt het proces wel vertragen door ze eenvoudigweg in de koelkast te bewaren.