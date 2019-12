Een uitgebreid kerstdiner voor familie of vrienden kan een behoorlijke uitdaging zijn. Chef- en thuiskok Ferry Wijsman legt uit hoe je het diner zorgvuldig voorbereidt, zodat de avond zelf soepel en zonder stress verloopt.

Wanneer je met de feestdagen voor een grote groep mensen gaat koken, ben je ongetwijfeld al weken aan het nadenken over het menu.

"Wat je uitkiest, is heel belangrijk voor hoe de avond zal verlopen", vertelt Wijsman. "Kies vooral gerechten die je van tevoren al - grotendeels - kunt maken."

Wijsman kookt als freelancekok bijna dagelijks voor grote groepen. "Als ik 's avonds bij iemand ga koken, ben ik overdag bezig met de voorbereiding, de zogenoemde mise-en-place. Voor thuis is dat eigenlijk gewoon hetzelfde."

Een goede voorbereiding zorgt voor een stressloze avond, zodat je ook zelf rustig met je gasten kunt tafelen. "Dat is wel zo gezellig als je voor vrienden of familie kookt."

Tips voor koken voor een grote groep Kies gerechten uit die je (grotendeels) kunt voorbereiden.

Overdrijf niet: ga voor maximaal vier gangen in plaats van zeven.

Bereid de dag voor het diner zoveel mogelijk voor.

Maak voor de dag van het diner een to-dolijst met hoeveel tijd je per gerecht kwijt bent. Tel hier ook het opmaken van de borden bij op.

Zorg dat (stapels) borden, bestek en glaswerk klaarstaan.

Wat je de dag voor het diner alvast kan doen

Stoofpeertjes, hazenpeper of beef wellington: volgens Wijsman gerechten die je eenvoudig een dag van tevoren klaar kan maken. "Op de avond zelf hoef je het alleen nog maar op te warmen."

Wat kun je nog meer doen een dag voor het diner? "Groenten zoals uien en wortels, snijden en in bakjes in de koelkast bewaren", vertelt Wijsman. "Alvast aardappelpuree maken en in een spuitzak in de koelkast bewaren. Op de avond zelf kun je de aardappelpuree opwarmen in een pan met heet water en vervolgens mooi op het bord zetten."

Wijsman zou als hobbykok gaan voor drie of vier gangen. "Zeker geen zeven", vindt hij. "Beter een paar leuke gerechten waar je voldoende tijd aan kunt besteden, dan zeven waarvan het eindresultaat niet is zoals je het je had voorgesteld."

Twintig minuten tussen iedere gang is ideaal

Met drie gangen maak je bijvoorbeeld een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Als vierde gang is een warm tussengerecht - tussen voor- en hoofdgerecht - een goede optie.

Vijftien en twintig minuten tussen iedere gang is volgens de chef-kok ideaal. "Met een half uur eten per gang, zit je voor je het weet zo een paar uur aan tafel."

“Mensen verkijken zich vaak op de tijd die het bereiden en het opmaken van de borden kost.” Ferry Wijsman, chef- en thuiskok

Maak voor de dag van het diner een lijstje voor jezelf met wat er nog moet gebeuren en hoelang je daarmee bezig bent. "Mensen verkijken zich vaak op de tijd die het bereiden en het opmaken van de borden kost", aldus Wijsman.

"Door een keer proef te koken weet je niet alleen hoe het resultaat zal zijn, maar ook hoeveel tijd het kost om het gerecht te bereiden."

Bij een goede mise-en-place hoort ook het - per gang - klaarzetten van (stapeltjes) borden, bestek en glaswerk. "Zorg dat je genoeg servies hebt. Afwassen tussendoor kost te veel tijd en onnodige stress. Huur desnoods servies. Vaak kun je het zelfs vies weer inleveren."

Een voorbeeld van een menu dat goed voor te bereiden is

Als voorgerecht zou je volgens Wijsman prima kunnen starten met een groot plateau met kaas, worst en smeersels. "Zo'n plank zet je neer zodat je zelf meer tijd hebt om het volgende gerecht klaar te maken", legt hij uit.

Een velouté (romige soep) als warm tussengerecht doet het altijd goed, aldus Wijsman. "En niet onbelangrijk: heel goed van tevoren al te maken."

Ook het nagerecht kun je prima voorbereiden. Wijsman zelf zou zorgen dat het nagerecht al bijna klaarstaat, in een wijnglas in de koelkast. "Een chocolademousse, bijvoorbeeld. Er hoeft dan op het laatst alleen nog wat crumble en een bolletje ijs bij."

Sluit de avond af met een kop koffie of thee en als iedereen de deur uit is, kun je terugkijken op een geslaagde avond.