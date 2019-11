Ben je al uitgekeken op kruidnoten? Nergens voor nodig. Volgens Yolanda van der Jagt, receptontwikkelaar en medeauteur van Het grote Sinterklaas kookboek, zijn er genoeg smakelijke gerechten met kruidnoten te verzinnen. Ze geeft een aantal voorbeelden, maar roept op om vooral ook zelf creatief te zijn met het strooigoed.

Ieder jaar is het weer hetzelfde liedje: eind augustus liggen de eerste kruidnoten in de winkels, zodat je er wel klaar mee bent tegen de tijd dat het daadwerkelijk Sinterklaasavond is.

Toch kun je heel veel lekkere gerechten maken met - al dan niet overgebleven - kruidnoten, aldus Van der Jagt.

Gehaktballetjes met verkruimelde kruidnoot

Gehaktballetjes bijvoorbeeld, met in plaats van paneermeel verkruimelde kruidnoten door het gehakt. "Je rolt de kruidnootjes in een theedoek en slaat ze met een deegroller fijn. Of je stampt ze fijn met een vijzel", legt Van der Jagt uit.

"Verder voeg je alleen nog wat rode peper, rozijnen en melk toe voor een lekkere kruidige smaak. Bakken kun je in olijfolie met een teentje knoflook doen." De verhouding die je hiervoor gebruikt, is ongeveer 50 gram kruidnoten op 400 gram gehakt.

Nagerecht met pepernoten

Ook zijn er genoeg zoete gerechten waarin je kruidnoten kunt gebruiken. Een warm appeltje uit de oven is een van haar favorieten. "Je boort de appel uit en vult hem met verkruimelde kruidnootjes, gewelde abrikozen, een beetje gember en ahornsiroop."

"Daarna zet je hem in een ovenschaal en pof je hem 45 minuten op 175 graden in de oven", vervolgt Van der Jagt. "Een bolletje kaneelijs of rum-rozijnenijs erbij en je hebt een heerlijk nagerecht."

Een echt spektakelstuk als dessert kun je maken door een toren van - al dan niet kant-en-klare - soesjes te bouwen. "Schenk er eerst wat vloeibare chocolade overheen, daarna verkruimelde kruidnoten, poedersuiker en wat sinaasappelrasp."

Cheesecake met bodem van kruidnoten

Kruidnoten zijn ook goed te verwerken in een taartbodem, in plaats van koekjes. Van der Jagt: "In het boek staat bijvoorbeeld een recept van een citroencheesecake met gekonfijte mandarijn."

"Het is eigenlijk heel eenvoudig: je verkruimelt wederom de kruidnootjes, doet er wat gesmolten boter doorheen, en maakt hiermee de taartbodem."

Je kunt natuurlijk een kwarktaart uit een pakje kopen, maar ook zelf een vulling maken met melk, kwart en gelatine, of slagroom en roomkaas.

Snel van alle laatste restjes af

Na Sinterklaas kom je heel eenvoudig van al het overgebleven snoep- en strooigoed af door er een tulbandcake mee te bakken.

"Je maakt het cakebeslag zoals je gewend bent en doet daar vervolgens stukjes kruidnoot, pepernoot en marsepein doorheen", aldus Van der Jagt. "Ook lekker met bijvoorbeeld cranberry's en amandelen."