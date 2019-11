De feestdagen staan voor de deur. Wat geef je iemand die dol is op koken en/of eten? We vragen privékok Severine Meijer naar de beste culinaire, betaalbare cadeaus voor in de schoen of onder de boom. Ze tipt zeven van haar favoriete producten waarmee je iedere keukenprins(es) blij maakt.

Geef toe: de nieuwste keukengadgets zijn vaak fraai van design, maar over het algemeen niet erg functioneel. Dat vindt ook Meijer, docent aan de Horeca Academie en privéchef.

"Als kok kijk ik niet naar hoe mijn keukengerei eruitziet, maar ben ik meer gericht op functionaliteit. En daar zoek ik mijn keukengereedschap dus ook op uit', aldus Meijer.

Keukenpincet (vanaf 10 euro)



Een beetje chef kan tegenwoordig niet meer zonder pincet. "Nu mensen thuis ook steeds vaker bezig zijn met fine dining, is een pincet onmisbaar voor het fijne werk", vertelt Meijer.

"Zeker met de feestdagen wil je een bord natuurlijk mooi opmaken. Misschien wel met eetbare bloemen of andere kleine onderdelen. Een keukenpincet is beter voor het product en geeft een mooier eindresultaat. En je voelt je bovendien net een echte chef-kok, je kunt hem zo in je schort steken."

Gasbrander (vanaf 10 euro)

Tegenwoordig wordt de gasbrander vooral gebruikt voor het karamelliseren van de suiker op de crème brûlée, maar ook steeds vaker om groente, vlees of vis te schroeien. "Even met de brander over de tonijn of biefstuk geeft niet alleen een mooi kleurtje, maar ook een prettige gebrande smaak", aldus Meijer.

"Let er wel op dat een snijplank of bord al snel te heet wordt tijdens het branden. Gebruik daarom liever een roestvrije stalen plaat, zeker bij een wat grotere vlam."

Kernthermometer (vanaf 15 euro)

Een stuk vlees braden wordt een stuk eenvoudiger met een vlees- of kernthermometer. "Het is best moeilijk om rundvlees, rollade of gevogelte in de oven precies zo te krijgen als je wil", aldus Meijer.

"Als het vlees te gaar is, wordt het droog en dat is natuurlijk zonde. Daarom is een thermometer die je in het vlees zelf prikt en instelt op de ingestelde temperatuur echt een uitkomst."

Met een lage oventemperatuur van 80 tot 100 graden kun je vlees langzaam garen en krijg je met de juiste kerntemperatuur een geweldig resultaat, zegt de privékok.

Een stuk vlees braden wordt een stuk eenvoudiger met een vleesthermometer. (Foto: 123RF)

Bakmat van siliconen (vanaf 10 euro)

In een heteluchtoven waaien lichte meringues - opgespoten eiwit met suiker - of dunne kletskopjes op bakpapier gemakkelijk op. "Voor je het weet, zit alles aan het plafond van de oven. Je kunt dan niet alleen opnieuw beginnen met de voorbereiding, maar je hebt ook behoorlijk wat schoonmaakwerk", aldus Meijer.

"Je kunt in plaats van bakpapier beter een siliconen bakmat gebruiken. Vooral als je met desserts of koekjes bezig bent."

Pepermolen met eigengemaakte kruidenmix (vanaf 10 euro)

Zeker voor wie minder zout wil eten, is het leuk om een specerijenmolen met een eigengemaakt mengsel van kruiden te krijgen. "Neem hiervoor een paar soorten peperkorrels en voeg daar bijvoorbeeld korianderzaad, komijnzaad en venkelzaad aan toe."

Met de mix kun je vlees en groente heel eenvoudig meer smaak geven, zonder dat je zout hoeft te gebruiken. Meijer: "Op de markt of in de mediterrane supermarkt zijn kruiden en specerijen overigens vaak een stuk goedkoper dan in de supermarkt."

Rasp (vanaf 15 euro)

Volgens Meijer is ook een roestvrij stalen rasp onmisbaar in een goed uitgeruste keuken. "Ik heb hem thuis en altijd bij de hand bij de thuisdiners die ik verzorg."

"Een rasp is niet alleen handig voor het raspen van bijvoorbeeld fijne Parmezaanse kaas, maar ook chocolade, knoflook en de schil van citroen en sinaasappel", vertelt ze.

Onmisbaar in de keuken: de rasp. (Foto: 123RF)

Spaghettimeter (vanaf 6 euro)

Veel mensen blijven het volgens Meijer lastig vinden hoeveel spaghetti ze per persoon nodig hebben. "Pasta is natuurlijk geen duur product, maar in het kader van voedselverspilling is het toch wel handig om de hoeveelheden goed af te stemmen", vindt de privékok.

Met een 'spaghettimaatje' meet je heel eenvoudig af hoeveel spaghetti genoeg is voor het aantal personen voor wie je kookt. "De kleinste ring is voldoende voor één persoon, de grootste ring is een goede portie voor vier personen."