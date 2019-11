Mannen eten gemiddeld aanzienlijk meer vlees dan vrouwen. NU.nl probeert samen met consumptiesocioloog Hans Dagevos te achterhalen hoe dat komt.

Uit de Voedselconsumptiepeiling blijkt dat we in Nederland gemiddeld 98 gram vlees en vleesproducten per dag eten. De nieuwe Schijf van Vijf van het Voedingscentrum adviseert echter om dagelijks zo'n 70 gram vlees en vleeswaren te consumeren.

Met 115 gram per dag gaat de gemiddelde Nederlandse man hier ruimschoots overheen. Ter vergelijking: Nederlandse vrouwen eten gemiddeld 81 gram vlees en vleeswaren per dag.

"Aan de ene kant eten mannen natuurlijk meer dan vrouwen. Zij hebben meer calorieën nodig. Over het algemeen dagelijks 2.500 calorieën, tegenover 2.000 calorieën voor vrouwen", vertelt Dagevos, consumptiesocioloog aan de Wageningen University & Research.

Zoveel vlees(producten) eten we dagelijks: Mannen en vrouwen: 98 gram

Mannen: 115 gram

Vrouwen: 81 gram

Aanbevolen: 71 gram

Toch is hiermee het verschil in vleesconsumptie maar voor een klein deel te verklaren. "Vooral onder de verstokte vleeseters en de mensen die veel vlees consumeren zijn wat oudere mannen oververtegenwoordigd", aldus Dagevos.

Andersom geldt dat vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de groep flexitariërs, vegetariërs en veganisten. "Het clichébeeld van de vleesminnende man en de vleesminderende vrouw blijft zodoende intact", aldus Dagevos.

Het Voedingscentrum deed een paar jaar geleden met de campagne Er is meer dan vlees al een poging om mannen minder vlees te laten eten. "Een campagne met een knipoog", vertelt Dagevos. Hij benadrukt dat niet alle mannen veel vlees eten. "Er zijn genoeg mannen die zich terecht totaal niet aangesproken voelen."

Vlees staat bovenaan de voedselketen

Maar hoe komt het dan wel dat mannen het blijkbaar moeilijk vinden hun stukje vlees te laten staan? "Er zijn geluiden dat het iets evolutionairs is. Mannen zijn jagers en vrouwen verzamelaars", weet Dagevos.

Hij vindt het zelf echter niet zo'n sterk argument. "Veelvuldig vlees eten doen we pas een jaar of vijftig. En tot nog niet zo lang geleden was het een luxeproduct dat de meeste mensen niet iedere dag konden betalen."

“Laat je mensen kiezen uit plantaardige en dierlijke producten, dan geven veel mannen hamburgers en biefstuk de hoogste status.” Hans Dagevos, consumptiesocioloog

In een Canadese studie lieten deelnemers - voornamelijk mannen in dit geval - weten veel vlees te blijven eten, omdat dit mannelijk wordt gevonden en omdat ze vinden dat vlees nodig is om hun lichaam sterk te houden.

Vlees blijkt, vooral bij mannen, inderdaad bovenaan de voedselketen te staan. "Laat je mensen kiezen uit allerlei plantaardige en dierlijke producten, dan geven veel mannen dierlijke producten de hoogste status. Denk aan hamburgers, biefstuk en gebraden kip."

Vrouwen kiezen eerder voor andere producten, zoals chocolade, vruchten en noten. Dit is ook hoe flexitariërs erover denken. "Bij hen komen veel meer producten van plantaardige origine hoger in de hiërarchie te staan dan bij de verstokte vleeseter."

Vlees wordt geassocieerd met mannelijkheid. (Foto: 123RF)

Vlees associëren we met mannelijkheid, vleesvervangers met vrouwelijkheid

Kortom, vlees associëren we met mannelijk. Denk aan de man met het leren schort bij de barbecue. "Groenten en ook vleesvervangers vinden we vrouwelijker", legt Dagevos uit. "Veel mensen vinden dit op het eerste gezicht wellicht raar maar het blijft, hoe onbewust misschien ook, toch tamelijk hardnekkig een rol spelen."

"Vlees is daar vrij uniek in. Het enige product dat een beetje in de buurt komt, is bier. Alcoholvrij bier werd niet voor niets jarenlang amper door mannen gedronken. Dit zien we nu langzaam veranderen."

Gebeurt dat mogelijk ook met vlees en vleesvervangers? "Dat zou kunnen", zegt Dagevos. "Om te beginnen omdat vleesvervangers steeds beter worden en ook omdat vegetarisch etende stoere mannen zoals Lewis Hamilton en Arnold Schwarzenegger kunnen helpen."

"Onlangs wonnen twee baanwielrenners de zesdaagse van Gent op een vegetarisch dieet", vervolgt hij. "Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de totale vleesconsumptie in Nederland dit jaar zelfs iets is toegenomen."