Eten en drinken Zelf fermenteren: 'Als groente in aanraking komt met zuurstof, gaat het rotten' 26 x gedeeld Had fermenteren eerder een wat stoffig imago, de laatste tijd wordt de techniek door steeds meer mensen herontdekt. Het is namelijk heel eenvoudig en culinair interessant omdat er nieuwe smaken en texturen ontstaan. Fermentatiedeskundige Peter van Berckel geeft tips over hoe je dat het beste doet.