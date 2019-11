Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: wraps met kip teriyaki, mango en paksoi.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort maaltijd: diner

Aantal personen: 4

Seizoensproduct: paksoi

Paksoi is een heerlijke, frisse groente die het hele jaar uit Nederland verkrijgbaar is. Naast gestoomd of gewokt kun je de stronk ook goed rauw eten, bijvoorbeeld in een salade. In dit recept combineren we een frisse mango-paksoisalade met Oosterse kip teriyaki, geserveerd in een tortillawrap. Door de zoete mango is dit gerecht ook voor kinderen een feest.

Vijf ingrediënten voor wraps met kip teriyaki

4 tortillawraps (of meer) 350 gram kippendijen (zonder vel en bot) 5 eetlepels teriyakisaus 1 stronk paksoi 1 rijpe mango

De ingrediënten voor wraps met kip teriyaki, mango en paksoi. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je de wraps met kip teriyaki klaar

Schil de mango en snijd in stukjes. Maak de paksoi schoon en snijd in dunne reepjes. Doe de mango en paksoi bij elkaar in een kom en hussel goed door elkaar. Snijd de kippendijen in reepjes. Verhit wat olie in een koekenpan en bak de kipreepjes op hoog vuur in 5 tot 8 minuten goudbruin en gaar (test de gaarheid door een stukje door te snijden). Voeg dan de teriyakisaus toe en schep om zodat ieder kipreepje bedekt is met een glanzend laagje saus. Zet het vuur uit. Warm de tortillawraps kort op in een droge, hete koekenpan en leg ze op een bord. Laat iedereen aan tafel zelf zijn wrap vullen met de mango-paksoisalade en teriyakikip.

Eet smakelijk!

