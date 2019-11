Hoe groot je keuken ook is, het is net alsof je nooit genoeg ruimte hebt. Een kwestie van organiseren, aldus huishoudcoach Els Jacobs. Met de volgende tips kom je al een heel eind.

Kun je regelmatig iets niet vinden in de keuken, word je gek van al je kruidenpotjes of is je kast met pannen een chaos? Dan is het de hoogste tijd om je keuken eens grondig onder handen te nemen.

De beste manier om je keuken te organiseren, is volgens Jacobs van De HuishoudCoach een onderverdeling in zones. "Een ontbijt- en lunchzone, een koffie- en theezone, enzovoort."

Het idee erachter is dat je in die zone alleen de spullen bewaart die bij de betreffende activiteit horen. "Zo krijg je vanzelf een goede basisindeling. Dat maakt het makkelijker om spullen te vinden, maar ook om terug te leggen."

Dat klinkt nog best ingewikkeld, zeker in een kleine keuken. "Dat klopt", beaamt Jacobs. "Maar juist in een kleine keuken is het belangrijk om een strikte indeling te maken. In een kleine keuken wordt het nou eenmaal sneller rommelig."

“Bewaar in de keuken alleen spullen die je dagelijks of wekelijks gebruikt.” Els Jacobs, huishoudcoach

Jacobs neemt de ontbijt- en lunchzone als voorbeeld. "Hier zet je het broodbeleg, de bordjes, misschien ook de mokken die je gebruikt, net wat voor jou logisch is, bij elkaar. Zo kun je alles in een handomdraai pakken, zonder veel heen en weer te hoeven lopen."

De keuken is een werkplek, geen opslag

Verder is het goed om te beseffen dat de keuken een werkplek is, aldus Jacobs. "Bewaar er daarom alleen de spullen die je dagelijks of wekelijks gebruikt. Gebruik je bijvoorbeeld maar één keer per maand je friteuse, laat hem dan niet standaard op het aanrecht staan."

Dit geldt ook voor de voorraad. "Ik adviseer altijd om niet de hele voorraad in de keuken te bewaren", vertelt ze. "Het is handiger om alleen aangebroken pakken, zoals macaroni en rijst, in de keuken te bewaren."

De 'echte' voorraad bewaar je dus op een andere plaats. Dat kan een voorraadkast zijn, maar in een grotere keuken bijvoorbeeld in een andere kast. "Maar ook dan is het goed om dit onderscheid te maken."

Zes tips voor een georganiseerde keuken Verdeel je keuken in 'zones'

Bewaar er alleen de spullen die je regelmatig gebruikt

Bewaar aangebroken pakken en voorraad apart

Bewaar deksels aan de binnenkant van een kastdeur

Bewaar in de keuken alleen de kruiden die je regelmatig gebruikt

Gebruik lades in plaats van kasten

Richt bij voorkeur aparte lade in met kruiden

Jacobs noemt tot slot nog een aantal handigheidjes. Deksels kun je opbergen achter een stang of in een draadmand die is bevestigd aan de binnenkant van een keukendeurtje. "De pannen kun je hierdoor makkelijker stapelen, dat scheelt echt enorm veel ruimte."

Ook het opbergen van kruiden is voor veel mensen een heikel punt, weet Jacobs uit ervaring. "Vaak maken mensen maar een beperkt aantal gerechten klaar, met een beperkt aantal kruiden", vertelt ze. "Bewaar daarom alleen de kruiden die je regelmatig gebruikt in de keuken zelf. Dit zijn er misschien een stuk of tien. De rest kan in de voorraadkast."

Als je genoeg ruimte hebt, kun je ook een aparte lade inrichten met kruiden. "Hiervoor zijn speciale inzetjes met kruidenpotjes te koop", vertelt Jacobs. "Je kan hoe dan ook beter kiezen voor één systeem, waarin je de kruiden uit de winkel in overhevelt. Het bergt niet alleen makkelijker op, het ziet er meteen een stuk opgeruimder uit."

Ook voor de voorraadkast weet Jacobs dat er inzetjes te koop zijn, waarmee je als het ware een plateau creëert. "Door de drie hoogteniveaus kun je alle potten zien staan, dus ook de achterste."

De gelukkigen onder ons die binnenkort een nieuwe keuken gaan aanschaffen, adviseert Jacobs om zoveel mogelijk te kiezen voor lades in plaats van kastjes. "Overigens zijn er ook talloze uittreklades te koop, die je eenvoudig in je - bestaande - keukenkasten kunt monteren."

Heb jij meer tips voor het organiseren van de keuken(kastjes)? Laat je advies achter in een reactie onder dit bericht.