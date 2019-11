Een stoofpot maken is typisch iets voor de herfst. Het is heel eenvoudig en het is nog een hele kunst om het te laten mislukken. Kookboekenauteur en foodstylist Janneke Philippi deelt haar tips voor het maken van een lekkere stoofpot.

"Bij stoven maak je eten langzaam gaar in een gesloten pan in een ruime hoeveelheid vocht die net niet kookt", vertelt Philippi, auteur van onder meer Stoven - bij Janneke thuis.

"Voor een stoofpot heb je niet veel nodig, maar de combinatie van ingrediënten die lang samen in de pan zitten, maakt het gerecht ontzettend lekker."

Bouillon, wijn, bier, tomatensaus of kokosmelk

Voor een klassieke stoofpot wordt vlees met veel bindweefsel gebruikt. Dat zijn de minder malse delen van een dier. De wangen, schouder of nek bijvoorbeeld. Het zijn die delen die veel gewerkt hebben en daardoor veel spieren bevatten. Philippi: "Tijdens het stoven lost het bindweefsel op en wordt het vlees heerlijk mals."

Als vocht kun je bouillon gebruiken, of wijn, bier, tomatensaus, kokosmelk. Of combinaties. "Het is heel belangrijk dat er steeds voldoende vocht in de pan zit", legt Philippi uit. "Het vlees moet onder staan, en het mag dus net niet koken."

Stoven - stap voor stap Braad vlees, vis en/of groente kort aan

Schenk er voorzichtig vocht (bouillon, wijn, bier, tomatensaus) bij

Voeg eventueel smaakmakers (kruiden en specerijen) toe

Doe het deksel op de pan en breng het tegen de kook aan

Zet de stoofpan (met deksel!) op een laag pitje

Roer en controleer regelmatig of er nog voldoende vocht in de pan zit

Ze adviseert om dit regelmatig te controleren, verder heb je behalve af en toe roeren weinig omkijken naar een stoofschotel. "Als het deksel bijvoorbeeld niet goed sluit, zal je af en toe wat vocht moeten toevoegen. Aangezien het water is dat is verdampt, kun je de stoofpot gewoon aanvullen met water. Dat hoeft niet per se hetzelfde vocht te zijn dat je hebt gebruikt."

Een stoofpot kan ook in de oven

Afhankelijk van het soort stoof, blijft de pan een behoorlijk tijdje op het vuur. "Een flink stuk vlees heeft wel een paar uur nodig. Kip, vis en groente veel minder lang."

De luie kok zet de stoofschotel - als de pan geschikt is voor de oven - op 150 graden in de oven. "Dan hoef je de pan nog minder in de gaten te houden. De temperatuur in een oven is namelijk gelijkmatiger. Maar ook hier geldt: zeker ieder uur kijken of er nog genoeg vocht in de pan zit."

"Stoven is vooral heel erg fijn", vindt Philippi. "Het kost weinig moeite in de keuken, je moet alleen wel wat geduld hebben. Een stoofpot is bovendien heel dankbaar voor een etentje. De pan staat op het vuur en jij kan zelf terug aan tafel."

Harde groente, zoals pastinaak of wortel, is geschikt voor een stoofpot. (Foto: 123RF)

Ook kip, vis en groenten kun je stoven

Stoven kan ook met andere producten dan rundvlees. Denk aan kip, vis of groente. "Een vis stoven, zoals kabeljauw of zalmfilet, kan in twintig minuten. En ook een groentestoofpot heeft niet lang nodig", aldus Philippi. "Als je zonder recept kookt, is het vooral een kwestie van uitproberen en regelmatig proeven."

In een visstoof doet Philippi zelf graag plakjes pastinaak of reepjes venkel. "Hardere groente zoals wortel of pompoen is heel geschikt bij vlees dat lang moet stoven. Een ui kan altijd."

In een vegetarische stoofpot is het lekker om gekookte eieren mee te stoven, geeft ze als tip. "Voeg ze pas op het laatst toe. Aardappels of krieltjes kunnen in zowat iedere stoofpot. Voeg deze het laatste half uur toe."

Wat eet je verder bij stoof? "Dat kan echt van alles zijn: rijst, pasta, brood, couscous, granen", zegt Philippi. "Bij een mediterrane kipstoof is couscous lekker, tagliatelle bij een Italiaanse runderstoof, bij goulash brood of rijst."

Een stoofpot is ook heel handig om restjes te verwerken, noemt Philippi tot slot. "Ook restjes vlees of vis", vertelt ze. "Of beide. Een runderstoof met garnalen bijvoorbeeld, of een visstoof met gerookte spekjes. De mogelijkheden van een stoofpot zijn echt eindeloos."