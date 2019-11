Suikers uit fruit zijn niet gezonder dan suikers uit snoep. Hoogleraren Hanno Pijl en Fred Brouns helpen dit hardnekkige misverstand graag de wereld uit.

Suiker kent veel verschillende namen. Glucose, fructose, lactose, sacharose, dextrose, maltose zijn de meestgebruikte namen. "Het lichaam maakt echter geen onderscheid tussen van nature aanwezige suikers uit fruit - fructose - of toegevoegde suikers", aldus Hanno Pijl, internist en hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). "Suiker is suiker."

Alle suikers worden door ons lichaam op dezelfde manier verwerkt. Het wordt omgezet in glucose, die vervolgens energie levert. Alle suikers bevatten ook ongeveer evenveel calorieën. Honing en fruitstroop bevatten iets minder calorieën, omdat ze ook water bevatten.

Fruit bevat meer dan suiker alleen

"Een groot voordeel van fruitsuikers is natuurlijk wel dat fruit een heleboel andere stoffen bevat die wel gezond zijn", vertelt Fred Brouns, emeritus hoogleraar Innovatie Gezonde Voeding aan de Universiteit Maastricht. "Denk aan vezels, kalium, magnesium en vitamines."

Dat maakt een sinaasappel, die misschien wel evenveel suiker en kilocalorieën bevat als een chocolaatje, natuurlijke een veel gezondere keuze.

Banaan bevat vijf suikerklontjes

Hoeveel suiker zit er eigenlijk in fruit? Een paar voorbeelden: een sinaasappel bevat meer dan 2 suikerklontjes, een appel 3,5 klontjes, een schaaltje aardbeien of frambozen 1 blokje suiker en een banaan maar liefst 5 suikerklontjes. Op de website van het Diabetes Fonds is een uitgebreide lijst te vinden.

Ter vergelijking: in een blikje cola zitten acht suikerklontjes, een pakje sinaasappelsap bevat er vijf, een mueslireep of een plak ontbijtkoek al snel twee, een stroopwafel drie en een roze of gevulde koek maar liefst vijf stuks.

De betekenis van suikervrij, suikerarm en zonder toegevoegde suikers. Suikerarm: het suikergehalte van het product is maximaal 5 gram per 100 gram of 2,5 gram per 100 milliliter.

Suikervrij: het suikergehalte van het product is maximaal 0,5 gram per 100 gram of 0,5 gram per 100 milliliter.

Zonder toegevoegde suikers: aan het product zijn geen suikers of zoetstoffen toegevoegd. Het wil dus niet zeggen dat er geen suikers in zitten.

WHO geeft advies over hoeveelheid suiker

De World Health Organisation (WHO) adviseert vrouwen dagelijks niet meer dan 50 gram aan toegevoegde suikers te consumeren. Dat komt overeen met twaalf suikerklontjes. Het advies voor mannen is maximaal 60 gram, oftewel vijftien suikerklontjes.

"De richtlijnen hebben het over vrije, toegevoegde suikers", benadrukt Brouns. "Fruitsuikers tellen dus niet mee. Dit geldt overigens niet voor versgeperst sap. Deze worden wel onder de vrije suikers geschaard, omdat met het persen van fruit bijna alle vezels zijn verwijderd."

Hierdoor zit je met het drinken van een grote beker versgeperst sap al snel aan de 50 gram suiker die je per dag mag nuttigen.