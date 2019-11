Soms lijkt het wel of je voor ieder gerecht een andere pan moet gebruiken. Helemaal niet nodig, vindt Severine Meijer, horecadocent en privékok. Ze noemt de vijf pannen waar je echt niet zonder kunt.

Een grote kookpan

"In de eerste plaats heb je als thuiskok een grote kookpan nodig", vindt Severine Meijer, docent aan de Horeca Academie en privéchef voor fine dining en small catering. De pan is vooral handig om pasta of aardappels in te koken, of om stamppot te maken. "Hiervoor heb je een pan nodig die groot genoeg is."

Volgens Meijer zijn we snel geneigd om ons voedsel in een te kleine pan te stoppen. "En dat maakt het lastig als je nog wilt roeren, stampen of pureren", vertelt ze. Kortom, beter te veel ruimte in de pan dan te weinig.

“Je kunt mosselen gerust bereiden in een grote kookpan.” Severine Meijer, horecadocent

Grote pannen zoals een soeppan of mosselpan zijn niet per se nodig in de keuken. "Een mosselpan - met het typische hoge deksel - kan natuurlijk best handig zijn, omdat de mosselen uitzetten en je de mosselen in de pan kunt serveren. Maar mosselen kun je ook gerust bereiden in een grote kookpan."

In diezelfde pan kun je ook prima je groenten stomen, door een hittebestendig vergiet te gebruiken. Dit maakt in ieder geval de stoompan overbodig.

Een (kleine) steelpan

Ook een steelpan is cruciaal in de keuken, makkelijk voor het verwarmen van kleine hoeveelheden. "Als je bij een jus nog wat boter wilt toevoegen of een saus wil binden, is een steelpan heel handig", vertelt Meijer. "Je kunt de pan met één hand vasthouden, en met je andere hand een staafmixer of garde."

Een goede braadpan

Als derde: de braadpan. "Dit is een mooie pan om eten langzaam te laten garen. Een stoofpot bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook een pastasaus of een curry. De pan warmt langzaam op. Eenmaal opgewarmd, blijft hij lang warm op een constante temperatuur."

Chefkoks koken veelal zonder deksels, zodat ze kunnen zien wat er in de pan gebeurt. Meijer: "Dit is typisch een pan waarbij je wel degelijk een deksel nodig hebt, zodat het gerecht niet droog komt te staan."

Een antiaanbakpan

Ook een koekenpan - met antiaanbaklaag - mag natuurlijk niet ontbreken in de keuken. Voor het bakken van vlees of vis, of een omelet. "Van een goede koekenpan kun je veel plezier hebben, mits je zacht keukengerei gebruikt. Anders beschadig je de antiaanbaklaag", aldus Meijer.

Over de antiaanbaklaag bestaande uit PTFE (polytetrafluorethyleen), beter bekend als teflon, is veel te doen geweest. In 2012 werd een component van PTFE, perfluoroctaanzuur (PFOA), officieel in verband gebracht met kanker. Sinds 2015 gebruiken de meeste producenten geen PFOA meer in pannen met een antiaanbaklaag. In plaats daarvan gebruiken ze andere, minder schadelijke stoffen.

De Consumentenbond vond op de Nederlandse markt inderdaad geen pannen met PFOA. Wel bleek dat bij de helft van de geteste pannen ondanks de antiaanbaklaag toch aanslag ontstond als geen olie of vet werd gebruikt.

Een pan om te grillen

Als laatste noemt Meijer de grillpan. "Met een grillpan kun je brood, groente of vlees een specifieke smaak geven. Ook geef je gerechten een structuur door de belijning die ontstaat", aldus Meijer. "Daarnaast is de pan vooral in de winter een fijn alternatief voor de barbecue, waarmee je gerechten overigens nog meer smaak kunt geven.