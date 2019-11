Eten en drinken Bewaar je deze groenten en fruit in de koelkast of niet? 34 x gedeeld Groente en fruit eindigen na het boodschappen doen vaak als vanzelfsprekend in de koelkast. Toch zijn niet alle producten even goed bestand tegen een lage temperatuur. Hoogleraar Ernst Woltering van de Wageningen Universiteit vertelt hoe dat zit.