Groente en fruit eindigen na het boodschappen doen vaak als vanzelfsprekend in de koelkast. Toch zijn niet alle producten even goed bestand tegen een lage temperatuur. Hoogleraar Ernst Woltering van de Wageningen Universiteit vertelt hoe dat zit.

Groente en fruit gebruiken ook nog zuurstof uit de lucht nadat ze zijn geoogst - en geven CO2 terug. Door ze koel te bewaren, wordt dit proces op een laag pitje gezet en wordt het bederven tegengehouden. Ze verliezen hierdoor ook minder vocht; ze drogen dus minder snel uit.

"Niet alle groente en fruit kunnen goed tegen een lage temperatuur", vertelt Woltering, hoogleraar productfysiologie en productkwaliteit. Hij doet aan de Wageningen Universiteit onderzoek naar het zo lang mogelijk bewaren van tuinbouwproducten.

“Een tomaat die bij een te lage temperatuur is bewaard, gaat anders smaken.” Ernst Woltering, hoogleraar productfysiologie en productkwaliteit

"Tomaten, aubergines en paprika's zijn hier voorbeelden van. Ze kunnen het beste bij ongeveer 12 graden worden bewaard. Toch bewaren veel mensen ze in de koelkast."

Een tomaat die bij een te lage temperatuur is bewaard, gaat heel anders smaken, en verliest vooral het typische tomaat-aroma. "Als je het blind zou proeven, zou je niet eens meer proeven dat het een tomaat is", aldus Woltering.

Tomaten verliezen hun smaak als je ze in de koelkast bewaart. (Foto: 123RF)

Bewaar aubergine en paprika niet bij fruit

Let er wel op dat je aubergine en paprika - buiten de koelkast - niet bij fruit of bij tomaten bewaart. Bananen, peren, appels en tomaten scheiden het gas ethyleen uit. Aubergine en paprika zijn hier gevoelig voor, ze krijgen daardoor plekken en gaan bitterder smaken.

“Basilicum wordt zwart in de koelkast, een komkommer wordt vaak glazig vanbinnen.” Ernst Woltering, hoogleraar productfysiologie en productkwaliteit

Ook van mango en komkommer loopt de kwaliteit snel terug als je ze bij een lage temperatuur bewaard. De meeste kruiden kunnen prima tegen koelte. Een uitzondering is basilicum. Woltering: "Als je die in de koelkast legt, wordt het kruid al snel zwart."

Een komkommer wordt in de koelkast vanbinnen vaak glazig. "Die schade zie je pas als hij weer opwarmt naar kamertemperatuur", aldus de hoogleraar.

Eigenlijk zouden we dus een groentelade moeten hebben die 12 graden is? "Dat zou inderdaad beter zijn", aldus Woltering. "Een kelder is vaak ook een ideale plaats voor het bewaren van groente en fruit waarvoor de koelkast eigenlijk te koud is. Maar dat hebben veel huizen tegenwoordig niet meer."

Deze groente en fruit kun je beter niet in de koelkast bewaren: Aardappels

Bananen

Basilicum

Citroen

Komkommer

Mango

Tomaten

Paprika

Appels, peren en kiwi's kunnen prima in de koelkast

Aan de andere kant zijn er ook genoeg producten die prima in de koelkast bewaard kunnen worden, maar waarbij we dat juist meestal niet doen. Appels, peren en kiwi's bijvoorbeeld. "Die worden al behoorlijk lang in koelcellen bewaard, zodat ze het hele jaar beschikbaar zijn voor de consument, legt Woltering uit. "Door ze koel te bewaren, blijven ze ook thuis langer goed."

Als een mango of avocado rijp is, dan kun je hem volgens Woltering wel in de kou leggen. "Zo vertraag je het overrijp worden. Opvallend genoeg zijn wat rijpere vruchten vaak minder gevoelig voor een lage temperatuur. De kwaliteit zal dus niet snel afnemen."

Voorgesneden groente of fruit moet altijd in de koelkast om de groei van micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten) te remmen, ook al is dit niet altijd goed voor de smaak.