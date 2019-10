Op 1 november is het World Vegan Day. Een goed moment om stil te staan bij plantaardig eten. Want stel dat je dat (vaker) wil doen, hoe pak je dat dan eigenlijk aan?

De officiële uitleg van veganisme is volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) als volgt: veganisme is een levensstijl waarbij - voor zover praktisch haalbaar - wordt afgezien van alle vormen van exploitatie van, en wreedheid naar, dieren voor eten, kleding of andere doeleinden.

Mensen die veganistisch eten gaan een stap verder dan vegetariërs, want naast vlees en vis, eten ze ook geen dierlijke producten zoals ei. Het aantal veganisten in Nederland groeit snel. In 2016 schatte de NVV het aantal op 50.000. Inmiddels zijn dat er ongeveer 121.000.

Lisette Kreischer is al bijna twintig jaar veganist, winnaar van de eerste Vegan Award in 2010, medebedenker van The Dutch Weed Burger en auteur van onder andere het boek en blog Man.Eat.Plant. Ze geeft tips over hoe je dierlijke ingrediënten makkelijk vervangt voor plantaardige producten.

Eet vegan door het dier eruit te halen en de plant erin te stoppen

Wil je plantaardiger gaan eten, probeer dan eens gerechten die je gewend bent veganistisch te maken. "Haal het dier eruit en stop de plant erin", zegt Kreischer. "Er is voor bijna ieder dierlijk ingrediënt een plantaardig equivalent te vinden."

“Maak vegan pasta carbonara door spekjes te vervangen door gedroogde tomaatjes.” Lisette Kreischer, vegan expert

Ze noemt een aantal voorbeelden. "Bij lasagne gebruik je vegan gehakt voor de tomatensaus, en maak je een bechamelsaus met melk van soja, haver of amandel. Bij pasta carbonara verrijk je de pasta met krokant gebakken zongedroogde tomaatjes in plaats van spekjes. Het geeft eenzelfde soort zoutige smaak. Je pizza maak je met een eigengemaakte tomatensaus, groente naar keuze en vegan Parmezaanse kaas."

Kortom, leer over veganistische gerechten. "Zoek op hoe je melk, room, kaas en eieren kunt vervangen", aldus Kreischer. "Ben je gewend om een cakebeslag te maken met ei, neem dan in plaats daarvan appelmoes, banaan, gelei van lijnzaad of het vocht van kikkererwten oftewel aquafaba. Misschien leer je nieuwe producten kennen, maar ook bekende producten op een andere manier te gebruiken."

Een vegan cake maak je gemakkelijk door bijvoorbeeld banaan te gebruiken. (Foto: 123RF)

Zoek online naar inspiratie voor veganistische gerechten

De zoekmachine is je beste vriend. "Zoek naar eenvoudige vegan recepten en je zult zien dat er een wereld voor je opengaat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Instagram." Ook adviseert Kreischer kleine stapjes te nemen. "Begin bijvoorbeeld met één keer per week veganistisch te eten. En sta versteld van de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden die er zijn te creëren met alle noten, granen, peulvruchten, groente, fruit, zaden, kruiden, paddenstoelen en ook zeewieren."

Word je uitgenodigd voor een verjaardag, neem dan eens een vegan appeltaart mee. "Je kunt er niet alleen zelf van eten, iedereen vindt het leuk om een appeltaart te krijgen en tegelijkertijd kun je uitleggen hoe eenvoudig het is om een taart veganistisch te maken."

En als je met vrienden uit eten gaat en liever plantaardig wil eten, neem dan zelf het initiatief. Kreischer: "Vraag ze mee naar een goed vegan restaurant, maar bereid je vrienden wel voor. En neem ze mee in je enthousiasme."

Handige sites met vegan recepten maneatplant.com

lisagoesvegan.nl

veganchallenge.nl

Op Happycow.com vind je vegan restaurants over de hele wereld.