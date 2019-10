Eten en drinken Etiquette voor boodschappen doen : Zo hoort het (niet) in de supermarkt 17 x gedeeld Alvast een krentenbol aan je kind geven, je winkelwagen dwars in het pad parkeren of bellen terwijl de caissière je boodschappen scant. Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo-van den Berkmortel legt uit hoe het 'heurt' in de supermarkt.