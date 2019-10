In de herfst kun je bijna niet om de pompoen heen. Kookboekenauteur en pompoenliefhebber Karin Luiten vertelt wat je er in de keuken allemaal mee kunt. En dat is veel meer dan je waarschijnlijk denkt.

De pompoen is familie van de komkommer en de meloen en is er in vele soorten en maten. De oranje pompoen is de bekendste. Luiten, bekend van de blog Koken met Karin en haar zonder-pakjes-en-zakjes-kookboeken, vindt de flespompoen het smakelijkst.

"En verder geldt: hoe kleiner hoe lekkerder", aldus Luiten. Haar geheim bij het bereiden van pompoen? "Wat je er ook mee doet: rooster de pompoen eerst in de oven." Hiervoor snijd je de pompoen in blokjes of partjes. Voeg wat kruiden en olie toe, en gaar ze vervolgens ongeveer twintig minuten in de oven. Als ze een geblakerd randje hebben, zijn ze gaar. "Doordat de pompoen iets uitdroogt in de oven, wordt hij geconcentreerder van smaak."

Roosteren of als basis voor soep

Haar voorlaatste boek Slim zonder pakjes en zakjes bevat een hoofdstuk met achttien recepten met pompoen. "Pompoen is ontzettend veelzijdig", legt Luiten uit. "Je kunt de geroosterde pompoenstukken zo opeten, of er natuurlijk soep van maken. Dat is een kwestie van bouillon toevoegen, pureren, een scheutje room en klaar."

“Pompoen kan ook goed door pasta, risotto, curry of salade.” Karin Luiten, auteur diverse kookboeken

Pompoen kan ook heel goed door de pasta, risotto, curry of salade. "Een van mijn favorieten is door de mac and cheese (macaroni met kaas, red.)", vertelt Luiten. "Dan krijg je toch nog je groente binnen. Of in stoofschotels met vlees, bij kip uit de oven, in een linzenschotel of als puree. Het kan allemaal."

Stukjes pompoen bewaren in de vriezer

Het makkelijke van pompoenen is dat je ze op een verloren moment kunt roosteren in de oven en vervolgens een paar dagen in de koelkast kunt bewaren of kunt invriezen, vindt Luiten. De pompoen is overigens ook in rauwe blokjes in te vriezen. "Handig voor mensen met een moestuin vol pompoenen."

Voor deze mensen heeft Luiten nog een tip: de gele bloemen kun je frituren, net als courgettebloemen. "Haal wel eerst de stampertjes uit de bloemen", zegt ze.

"Maak een dik beslag van bloem, ijskoud water, peper en zout. Wentel de bloemen door het beslag en bak ze in ruime olie. Dat hoeft niet in een frituurpan, dat doen Italianen ook niet. Een hapjespan volstaat ook. De bloemen worden heerlijk knapperig en zijn een geweldig voorafje."

Met schil en al in de soep

Een veelgestelde vraag is of de schil van de pompoen eetbaar is. "Dat ligt aan de pompoen en aan wat je ermee doet. Maak ik soep van een flespompoen, dan schil ik de pompoen niet. De schil is smaakvol en de soep wordt tenslotte toch gepureerd. Meer pompoen voor je geld dus. De schil van de oranje klassieke pompoen vind ik persoonlijk iets minder lekker, maar smaken verschillen uiteraard."

Heb je het vruchtvlees en de pitten verwijderd, gooi die dan niet meteen weg. "Pompoenpitten uit de oven zijn lekker en gezond. Even wassen en droog deppen, beetje zout erover en een minuut of tien in de oven bij 180 tot 200 graden."

Als je soep maakt van flespompoen, dan hoef je de schil niet te verwijderen. (Foto: 123RF)

Nieuwste ontdekking: spaghettipompoen

Een pompoen die Luiten pas dit najaar ontdekte, is de spaghettipompoen, een enorme ovale lichtgele pompoen. "Als je de pompoen doormidden snijdt en in de oven gaart - dit duur zeker drie kwartier - kun je daarna het vruchtvlees als sliertjes - spaghetti dus - lostrekken. Lekker met wat kaas of een tomatensaus."

Wat Luiten echt zonde vindt, is een pompoen louter en alleen voor Halloween kopen. "Als je er klaar mee bent, maak er dan in ieder geval een soepje van. Of probeer eens iets avontuurlijkers."