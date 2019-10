Eten en drinken Het is het seizoen van de prei, rode biet en wortel: dit kun je ermee 13 x gedeeld Als je een beetje milieubewust bent, laat je bepaalde groenten in het najaar links liggen. Want sperziebonen en bosuitjes moeten in het najaar van ver komen. Maar wat eet je dan wel in deze periode van het jaar? Biologische tuinder Stijn Costermans heeft een zestal groenten van het seizoen geselecteerd die 'gewoon' van eigen bodem komen en geeft verrassende tips.