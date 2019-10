Alvast een krentenbol aan je kind geven, je winkelwagen dwars in het pad parkeren of bellen terwijl de caissière je boodschappen scant. Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo-van den Berkmortel legt uit hoe het 'heurt' in de supermarkt.

De supermarkt is net als het verkeer een sociale omgeving met vreemde mensen. Een eerste algemene tip van Van Leggelo is daarom: heb geduld en probeer rekening te houden met elkaar, en dus ook met het personeel.

"Rijden met een winkelwagen doe je bij voorkeur aan de zijkant van het gangpad. En zet je kar niet midden in het gangpad als je even wegloopt om iets van een ander schap te pakken", zegt Van Leggelo.

Volgens de etiquette-expert zijn er ook mensen die compleet vergeten dat er ook andere mensen boodschappen aan het doen zijn. "Zorg dat je niet tegen andere winkelwagens aanbotst. Persoonlijk vind ik dat je ook niet te lang voor een schap moet staan. Als je staat te twijfelen en nog niet precies weet wat je wil pakken, laat dan iemand anders die snel een pot appelmoes wil pakken voorgaan.

Zo hoort het in de supermarkt Heb geduld en hou rekening met elkaar

Rijd en parkeer aan de zijkant van het gangpad

Laat andere mensen voorgaan

Zet producten die je toch niet meeneemt zelf terug op de juiste plek

Als je iets laat vallen, ruimt de supermarkt het op

Neem iets te snacken mee voor je kind

Gedraag je in de koffiecorner

Doe aardig en beleefd tegen de caissière

Let op je voorganger op de band: heeft hij genoeg ruimte?

Zet wagen of mandje netjes terug

Leg geen komkommer tussen de koekjes

Vakkenvullers hebben het best druk. Daarom is het niet zo netjes een hele waslijst aan vragen te stellen over waar welk product staat, aldus Van Leggelo. "Kun je het echt niet vinden, prima, maar vraag het dan in ieder geval beleefd. En zet zelf producten die je uiteindelijk toch niet wil kopen terug op de juiste plaats. Dus geen komkommer tussen de koekjes of een blikje sinas tussen de deodorant."

Aan de andere kant: als je iets laat vallen, vindt Van Leggelo het aan de supermarkt om het op te ruimen. "Jij bent tenslotte de klant, en zoiets kan nou eenmaal gebeuren. Het beste wat je kunt doen, is het personeel inlichten en de omgeving waarschuwen; er liggen misschien scherven of het is glad."

“Zelf iets eten of een verpakking openmaken is not done.” Anne-Marie van Leggelo-van den Berkmortel, etiquette-expert

Van Leggelo heeft persoonlijk weinig moeite met ouders die hun kind alvast een croissantje of krentenbol geven, maar begrijpt de ergernis. "Dat product ga je natuurlijk wel betalen bij de kassa. Als je het slim aanpakt, zorg je als ouder dat je altijd een kleine snack van thuis meeneemt voor je kind. Zelfs iets eten of een verpakking openmaken is eigenlijk not done."

Nu we het toch over kinderen hebben: "Laat je kinderen niet rennen door de winkel en schreeuw vooral niet door de supermarkt naar je kinderen. Zijn ze in de speelhoek, hou ze dan alsnog in de gaten. Als ouder ben je verantwoordelijk.

Veel supermarkten hebben tegenwoordig een koffieautomaat of koffiecorner. Van Leggelo: "Er gelden een aantal ongeschreven regels: ga daar niet onbeperkt gratis koffie drinken en hou de tafel - als die er is - niet te lang bezet. Zorg dat anderen ook de mogelijkheid krijgen en ruim vanzelfsprekend je afval op."

Berg je telefoon op in de rij voor de kassa

Eenmaal bij de kassa aangekomen is de beleefdheid regelmatig ver te zoeken. "Als er een andere kassa opengaat, geef dan de mensen voor je in de rij de gelegenheid om eerst bij de nieuwe kassa aan te sluiten", vindt Van Leggelo. "En berg je telefoon even op als je in de rij staat, zeker als je bij de caissière bent aangekomen."

Nog een heikel punt: het 'beurtbalkje', oftewel de 'kassabanddivider'. "Aan de ene kant is het attent om het balkje alvast te plaatsen achter de boodschappen van je voorganger, maar laat dan wel voldoende ruimte op de band voor zijn of haar boodschappen. Eigenlijk kun je beter zelf het balkje achter je eigen boodschappen zetten."

Nadat je hebt afgerekend, moet ook je karretje of mandje weer terug op z'n plek. "Zorg dat je winkelwagentje terugzet bij de andere karretjes en dus niet los op de parkeerplaats", aldus Van Leggelo. "Zorg dat 'ie netjes is ingehaakt en laat er geen afval in achter. Hetzelfde geldt voor het winkelmandje. Zet hem gewoon recht op de stapel."

Een laatste tip van Van Leggelo voor wie zich snel ergert aan andere mensen in de supermarkt: "Sommige mensen vinden boodschappen doen nou eenmaal niet leuk. Als je niet goed tegen drukte kan, probeer dan op een tijdstip te gaan dat het rustiger is. Of bestel online. Zo voorkom je dat je geïrriteerd raakt en op jouw beurt anderen gaat irriteren."