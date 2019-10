In Nederland zijn veel verschillende soorten eieren verkrijgbaar: scharreleieren, vrije-uitloopeieren, maïseieren, volkoren eieren en biologische eieren. Voordat je een keuze maakt, is het goed te weten wat de sterren van het Beter Leven-keurmerk nou eigenlijk betekenen. Niels Dorland van de Dierenbescherming legt uit hoe dier(on)vriendelijk de verschillende eieren zijn.

"De diervriendelijkste eieren dragen het Beter Leven-keurmerk met één, twee of drie sterren" vertelt Dorland. Het keurmerk werd tien jaar geleden door de Dierenbescherming in het leven geroepen.

Tegenwoordig is het gros van de eieren in de supermarkt een scharrelei. "Maar", zegt Dorland, "scharreleieren zonder ster zijn eigenlijk schuureieren. Deze kippen kunnen niet naar buiten. Kortom, een scharrelei is gewoon een slecht ei. Steeds meer boeren stappen gelukkig over naar één ster. "

Eén, twee of drie sterren

Bij eieren met één ster hebben de kippen een overdekte uitloop, bij twee sterren een vrije uitloop. Biologische eieren krijgen drie sterren. De kippen die deze eieren leggen, hebben veel ruimte en hebben een uitloop naar buiten. Er is overigens ook een aantal eieren, dat niet biologisch is maar toch drie sterren heeft gekregen van de Dierenbescherming, vanwege het hoge niveau van dierenwelzijn. Dit zijn de rondeeleieren (Albert Heijn), de vrije-uitloopeieren van GIJS streekproducten (PLUS) en Kipster-eieren (Lidl).

De naam van het ei bij eieren zoals maïseieren, volkoren eieren en viergraneneieren zegt niet over de omstandigheden waarin de kippen leven. Ook hier gelden de regels van het keurmerk.

De kleur van een ei zegt niets over het keurmerk, de code die op het ei staat wel. (Foto: 123RF)

Kooi-eieren zijn tegenwoordig verboden

Kooi-eieren, ook wel bekend als de legbatterij-eieren, zijn sinds 2012 verboden in Nederland. Met achttien kippen per vierkante meter hadden de legkippen in een kooisysteem weinig bewegingsruimte. Verrijkte kooien, met 12,5 kip per vierkante meter, zitstokken, strooisel en legnesten, zijn nog tot 2021 toegestaan. Daarna ook niet meer.

“De kleur van een ei zegt tegenwoordig niets meer over het systeem waarin de dieren gehouden worden.” Niels Dorland, Dierenbescherming

Kooi-eieren en verrijkte kooi-eieren zijn tegenwoordig niet meer te koop in de supermarkt. Ze worden nog wel verwerkt in producten als cake, koek of mayonaise. "Steeds meer van deze producten in het supermarktschap worden gemaakt met scharreleieren en dragen zelfs ook het Beter Leven-keurmerk", weet Dorland.

Veel mensen denken dat witte eieren uit kooien komen. "Dat was vroeger inderdaad zo", legt Dorland uit. "De kleur van een ei zegt tegenwoordig niets over het systeem waarin de dieren gehouden worden. De kleur van het ei dat een kip legt, kun je gek genoeg zien aan de oorlellen. Kippen met witte oorlellen leggen witte eieren, kippen met rode oorlellen bruine eieren."

De code op een ei heeft een betekenis

Op ieder ei staat een code. Deze code zegt iets over het welzijn van de kippen: hoe lager het nummer waarmee de code begint, hoe beter het welzijn van de kippen.

Zo lees je de codes op eieren Biologische eieren: eicode begint met het nummer 0

Vrije-uitloopeieren of graseieren: eicode begint met het nummer 1

Scharreleieren: eicode begint met het nummer 2

Kooi-eieren: eicode begint met het nummer 3

Voor wie helemaal geen eieren (meer) wil eten: ze zijn te vervangen voor verschillende producten in veel gerechten. Wakker Dier tipt: in zoete gerechten kun je geprakte banaan of appelmoes als bind- of verdikkingsmiddel gebruiken. Gemalen lijnzaad en bakpoeder zijn te gebruiken als rijsmiddel. Een taart laten glanzen kan met abrikozenjam of suikerwater, en in hartige gerechten kun je de smaak van een ei nabootsen met tofoe en kala namak, zwart zout dat door zwavel smaakt naar ei.