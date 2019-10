Bezuinigen op boodschappen heeft voordelen voor iedereen, ongeacht inkomen en budget. Twee deskundigen geven bespaartips.

Een Nederlands gezin met kinderen geeft maandelijks gemiddeld 500 euro uit aan boodschappen, een stel zonder kinderen ongeveer 400 euro en een alleenstaande ongeveer 200 euro, onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch zijn er mensen die maandelijks honderden euro's meer uitgeven.

Zonde, vindt Renée Lamboo. "Veel mensen kunnen besparen op de boodschappen. Mensen die al op de kleintjes letten misschien slechts een paar tientjes, maar bij gezinnen die nergens naar kijken gaat het om honderden euro's per maand", weet ze uit ervaring. Lamboo maakte van (schrijven over) geld besparen haar werk. Op de website Porterenee.nl deelt zij bijna dagelijks artikelen over bezuinigen en aflossen op de hypotheek.

Bezuinigen is op zich geen must, vindt Lamboo. "Maar je ergert je misschien al jaren aan je verouderde badkamer en je hebt geen geld voor een nieuwe. Dat geld heb je vaak wel. Je geeft het alleen aan andere dingen uit, zoals boodschappen. Als je gaat besparen, kun je na een tijdje wel je badkamer verbouwen."

Weet hoeveel je kwijt bent aan boodschappen

Bezuinigen begint volgens Lamboo allereerst met het uitrekenen van wat je maandelijks kwijt bent aan boodschappen. "Dat kan tegenwoordig bij veel banken heel eenvoudig met verschillende apps. Tenminste als je alles pint", vertelt ze. "En anders reken je het met de hand of aan de hand van bewaarde bonnetjes uit."

De volgende stap is het bepalen van een reëel budget. "Kijk naar wat je minimaal kwijt bent. Niet realistisch bezuinigen heeft geen zin", stelt Gabriëlla Bettonville van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. "Bij een te krap budget gooi je al snel de handdoek in de ring."

Op de website van het Nibud is uit te rekenen hoeveel je met jouw gezinssamenstelling minimaal nodig hebt aan maandelijkse boodschappen, en in het Persoonlijk Budgetadvies kun je zien hoeveel geld je uitgeeft in vergelijking met anderen.

Weet wat je gaat kopen

"Veel mensen denken dat ze goedkoop boodschappen doen door naar een goedkope supermarkt te gaan. Maar als je je karretje vol gooit, ben je alsnog veel geld kwijt", zegt Lamboo. Het verschil tussen supermarkten blijkt overigens niet groot, mits je de goedkopere huismerken koopt.

Het vooraf nadenken over wat je gaat eten en kopen vinden zowel Lamboo als Bettonville het allerbelangrijkste. Lamboo, met een gezin, zweert bij het maken van een weekplanning. "Op die manier koop je nooit te veel en kun je bovendien koken met aanbiedingen. Toen ik net begon met bezuinigen, gebruikte ik de zelfscanner, zodat ik zag wat alles kostte en bij de kassa niet voor verrassingen kwam te staan."

Ook is het belangrijk om jezelf te kennen. "Als je van jezelf weet dat je snel wordt verleid om meer aankopen te doen, ga dan zo min mogelijk naar de supermarkt", zegt Lamboo. "Doe de boodschappen voor de hele week in een keer, of bestel online. Kortom, zoek een manier die voor jou werkt."

Toch is zelfs Lamboo weleens inspiratieloos, en neigt ze naar een maaltijd online bestellen. "Ik zorg daarom voor een paar pizza's in de vriezer, in geval van nood. En ik heb ooit een lijstje gemaakt met 25 recepten die iedereen hier in huis lust. Als ik echt niet meer weet wat ik moet koken, dan kijk ik gewoon op het lijstje."

Laat je niet verleiden tot impulsaankopen

Bettonville heeft - naast de bekende tip om geen boodschappen te doen als je honger hebt - een aantal handige tips: