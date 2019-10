We zijn vooral een zoetig hapje gewend bij onze kop thee. Maar thee gaat - net als wijn - heel goed samen met hartige gerechten. Theesommelier Jozefien Muylle geeft een aantal voorbeelden van combinaties die je gemakkelijk thuis kunt uitproberen.

"Er zijn zes verschillende theesoorten: wit, zwart, groen, gele, oolong en pu-erh. De eerst drie worden het meest gedronken. Thee wordt gemaakt van de theeplant, Camellia sinensis. Het verschil in de theesoorten zit 'm in de manier waarop de theebladeren worden verwerkt", legt de Vlaamse Muylle uit.

Zwarte thee krijgt zijn kleur doordat de theeblaadjes een proces van oxidatie ondergaan. "Doordat de gekneusde blaadjes in aanraking komen met zuurstof, gaan ze oxideren. Het is te vergelijken met een stuk fruit. Als je een hap van een appel neemt en de appel vervolgens laat liggen, wordt de appel bruin. De kleur is veranderd, en ook de smaak."

Om groene thee te maken worden de blaadjes na het plukken verhit. In Japan gestoomd, in China in een wok verhit. "Hierdoor worden bepaalde enzymen onschadelijk gemaakt, kunnen de blaadjes niet oxideren en blijven ze groen van kleur", vertelt Muylle, die in 2017 uitgeroepen werd tot Dutch Tea Champion 2017. "Daarna worden de blaadjes gedroogd."

Witte thee is nog eenvoudiger om te maken. Witte thee is gemaakt van de jonge lenteknopjes en -blaadjes van de theestruik, die men bij voorkeur laat verdorren in de zon. Daarna worden ze aan de lucht gedroogd.

Rooibos- en kruidenthee worden ook thee genoemd maar zijn eigenlijk geen echte thee, omdat ze niet van de Camellia sinensis afkomstig zijn. Muylle: "Uiteraard kan je hier evengoed een lekkere infusie van maken."

Zwarte thee krijgt zijn kleur doordat de theeblaadjes een proces van oxidatie ondergaan. (Foto: 123RF)

Zwarte thee combineert goed met stoofpotjes en vleesgerechten

Zwarte thee - in China overigens rode thee genoemd vanwege het roodbruine aftreksel - is robuust en stevig van smaak. Zwarte thee is daarom goed te combineren met stoofpotjes, ovenschotels, vleesgerechten, gebakken paddenstoelen, gegrilde groenten en linzen.

"Gerechten met een hoog smaakgehalte dus", vat Muylle samen. Ook gerechten die sterk van smaak zijn, zoals een pikant gerecht of een blauwschimmelkaas, passen uitstekend bij een sterke, zelfs licht astringente zwarte thee.

Zwarte thee smaakt lekker bij/combineert goed met: Stoofpotjes

Ovenschotels

Vleesgerechten

Gebakken paddenstoelen

Gegrilde groenten

Linzen

Voor alle thee-spijs-combinaties geldt trouwens: de thee moet hoog op smaak zijn. Op die manier komen er meer tannines in de thee terecht en komen de smaken van het gerecht en de thee beter uit, legt Muylle uit. "Dat kan door meer thee te gebruiken of de thee lang - een paar minuten - te laten trekken."

Groene thee past bij frisse salade

Groene thee past het beste bij gerechten met een zachte smaak. Muylle: "Denk aan een frisse salade, komkommer, tofu, geitenkaas en schapenkaas."

Groene thee smaakt lekker bij/combineert goed met: Frisse salades

Komkommer

Tofu

Geiten- en schapenkaas

"Witte thee is van nature vaak een 'zachte' thee", gaat Muylle verder. "Het heeft een heel subtiele smaak. Combineren met gerechten wordt daarom minder gedaan, al heb ik heerlijke kruidige, witte theeën gedronken die bijvoorbeeld lekker zijn met witte vis. Witte thee is zeer aangenaam en verfrissend tussen twee gangen door."

"Je kan van witte thee een mooie champagne maken door de thee koud een nacht te laten trekken - ook wel infuseren genoemd - in bruisend water", vertelt ze. "Zo maak je eenvoudig een origineel aperitief. Zeker als je het combineert met prikkertjes met fruit of een bolletje ijs."