Nederlandse huishoudens verspillen steeds minder voedsel, blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2019 verspillen Nederlanders naar verwachting 34,3 kilo eten per persoon, een daling van 7 kilo sinds 2016.

Nederlanders verspilden de afgelopen jaren met name minder brood, zuivel, groenten en fruit. Bij bijna de helft van het weggegooide voedsel gaat het om "onvermijdbaar voedselverlies", zoals schillen en botten.

De voedselverspilling is 9,5 procent van het door huishoudens gekochte eetbare voedsel per persoon. De waarde van het verspilde voedsel, inclusief alle zuivelproducten en sauzen, is ongeveer 120 euro per persoon per jaar. Drie jaar geleden was dit nog 145 euro.

Daarnaast werden er ook minder vloeistoffen als koffie, thee, melk en frisdrank door de gootsteen of het toilet gespoeld. Naar schatting zo'n 45,5 liter per persoon, wat ruim ``11 liter minder is dan in 2016.

De hoeveelheid voedselverspilling is gemeten met behulp van meerdere steekproeven. Het huishoudelijk afval van 130 huishoudens in dertien gemeenten is hiervoor geanalyseerd. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd onder duizend consumenten. Ruim duizend anderen werkten mee aan een schattingsstudie naar de verspilling van vloeistoffen.

Schouten wil halvering van voedselverspilling

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft in een Kamerbrief dat ze denkt dat de toegenomen aandacht voor voedselverspilling een rol heeft gespeeld bij de daling. Het onderzoek kan hier echter geen uitsluitsel over geven.

Schouten wil dat de voedselverspilling in 2030 is gehalveerd ten opzichte van 2015. "Het is niet te rechtvaardigen dat voedsel verloren gaat, of het nu in de keten is of bij de mensen thuis", aldus de minister. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor zo'n 23 tot 32 procent van de totale verspilling in de voedselketen.

Om dit doel te bereiken, blijft er door het ministerie geïnvesteerd worden in campagnes. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van voedselverspilling in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Meest verspilde voedsel per persoon per jaar Brood en deegwaren: 7,3 kilo

Zuivel: 5,1 kilo

Groente: 3,7 kilo

Fruit: 3 kilo

Aardappelen: 2,9 kilo

Sauzen en vetten: 2,7 kilo