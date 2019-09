Het kan niet lang meer duren voordat de zomerse witbiertjes in cafés en de supermarkt worden vervangen door een kruidige herfstbock: op 1 oktober start het bockbierseizoen. Internationaal biersommelier Arvid Bergström vertelt hoe je zo'n herfstbock het best met eten kunt combineren.

"Bockbier onderscheidt zich van pilsener door het gebruik van meer en andere moutsoorten. Dit levert tijdens het brouwen andere suikers op en daardoor wordt het bier voller van smaak. Daarnaast is het mout in bockbier geroosterd, waardoor het bier een lichte karamelsmaak - plus zijn donkere kleur - meekrijgt, en soms ook een klein moutbittertje", legt Bergström uit. Naast internationaal biersommelier is hij kok en schreef hij vijf kookboeken over bier.

Eigenlijk kan een herfstbock dus het hele jaar worden gebrouwen? "Dat klopt", bevestigt Bergström. "Een herfstbock is echter zoals we dat noemen 'verwarmender' dan bijvoorbeeld een pilsener of een IPA. En dat vinden mensen prettig in de herfst. In het voorjaar en de zomer drinken we liever bier dat lichter van kleur en smaak is."

“Dubbelbock smaakt sterker en drink je in kleine slokjes.” Arvid Bergström, internationaal biersommelier

Er zijn weinig 'eisen' aan een bockbier, behalve dat het bier een stamwortgehalte van minstens 15,5 graden Plato moet hebben. Dit stamwortgehalte geeft het soortelijke gewicht van het wort aan en zegt dus iets over de zwaarte van het bier. Ter vergelijking: een pilsener heeft een gehalte van tussen de 11,5 en 12 graden Plato, maar er zijn ook zwaardere bieren die starten met 20 graden Plato.

Een 'gewone' herfstbock heeft een alcoholpercentage van ongeveer 6,5; een pilsener ongeveer 5. Er is ook bockbier dat hoger zit, tussen de 8 en 8,5 procent. "Dat is een zogenoemde dubbelbock", vertelt Bergström. "Dubbelbock smaakt sterker en drink je in kleine slokjes."

Krachtige kaas combineert goed met een herfstbock. (Foto: 123RF)

Een stevige avondmaaltijd met paddenstoelen of gegrild vlees

Een herfstbock combineert erg goed met paddenstoelen, aldus Bergström. "Paddenstoelen hebben een beetje een weeïge smaak en een gedroogdhoutsmaak. Ze bevatten ook wat umami, een smaakversterker die op bouillon lijkt. Hierdoor proef je andere smaken beter."

Een stevige maaltijd met paddenstoelenroomsaus of bijvoorbeeld aardappelen, vlees en groente met wat gebakken champignons en tomaten is een smakelijke combinatie met bockbier. Bergström zelf nuttigt zijn herfstbock graag samen met een pasteitje met zelfgemaakte paddenstoelenragout.

Ook alles wat gegrild is, combineert goed met bockbier. "Gegrild vlees, zoals varkenshaas, biefstuk, of kip gekruid met kerrie en paprikapoeder, zijn eenvoudige maar mooie combinaties met bockbier."

Een herfstbock combineert goed met: Paddenstoelen

Gegrild vlees

Sterke kaas zoals roodkorstkaas en oude kaas

Gerookte makreel (met pepertjes)

Voor bij de borrel kaas en makreel

Bij de borrel doet een roodkorstkaas - als blokje of op een toastje - het goed als er bockbier op de kaart staat. "Ook Goudse kaas is zeker een optie, en wat toegankelijker, maar dan zou ik voor een gerijpte oudere kaas gaan. Deze heeft - net als het bier - een krachtige smaak", aldus Bergström.

Tot slot: gerookte makreel combineert ook heel goed met bockbier. "Zeker met een dubbelbock", vindt Bergström. "Omdat het bier van de dubbelbock intenser van smaak is, is het extra lekker met eten dat ook net iets intenser is. Dus de combinatie met een vette makreel met pepertjes is perfect."