Lekker veel kaas over de pasta strooien, een tosti bakken of voor de ultieme optie gaan: een kaasfondue. Hoe (on)gezond is gesmolten kaas? En hoe goed is het te verteren? Drie deskundigen reageren op vijf stellingen.

'Kaas is gezond'

Kaas is een zuivelproduct, gemaakt van melk. Naast voedingsstoffen, bevat het ook veel verzadigd vet en zout, waardoor het risico op hart- en vaatziekten wordt vergroot. Ook verhoogt het hoge zoutgehalte de kans op een hoge bloeddruk, meldt het Voedingscentrum op haar website.

"Kaas levert een behoorlijk aantal verzadigde vetten aan mensen. En die zijn niet heel goed voor je", vertelt Titia van der Stelt, diëtist en deskundige bij voedingsplatform I'm a Foodie. "Het zou een winst voor je gezondheid zijn als je structureel voor een 30+-kaas of nog minder vette variant kiest." 10+, 20+ en 30+ kaas met minder dan 2 gram zout past volgens het Voedingscentrum in een gezond voedingspatroon.

"Dat geldt ook voor de gesmolten kaas", zegt Marianne Rook, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting. "Pasta en lasagne kunnen al calorierijke maaltijden zijn, een minder vette kaas eroverheen schaven scheelt weer. Ook een tosti met 30+-kaas is gezonder dan een tosti met 48+-kaas."

Oordeel: deels waar.

'Gesmolten kaas is ongezonder dan gewone kaas'

"Boven de 20 graden gaat kaas zweten en dan ontstaan er druppeltjes vet aan de buitenkant", zegt Van der Stelt. "Maar dat is niet extra vet, maar gewoon vet uit de kaas. Of het erop of erin zit, maakt niet uit. Wel wordt er voor het smelten van kaas vaak voor een vette variant gekozen, omdat het makkelijker smelt. Dat kan gesmolten kaas minder gezond maken."

"Gesmolten kaas lijkt misschien ongezonder, maar dat is het niet", zegt ook Rook. "Het verandert niet, het wordt niet vetter."

Oordeel: niet waar.

Voedingswaarden kaas per 100 gram (Bron: NEVO-online) 10+-kaas bevat 187 kcal en 6.4 gram vet, waarvan 4,2 gram verzadigd

20+-kaas bevat 246 kcal en 12 gram vet, waarvan 7.8 gram verzadigd

30+-kaas bevat 280 kcal en 17,7 gram vet, waarvan 11,5 gram verzadigd

Goudse kaas 48+ bevat 369 kcal en 30,5 gram vet, waarvan 19,9 gram verzadigd

Geraspte kaas voor pasta bevat 350 kcal en 27 gram vet, waarvan 18 gram verzadigd

Mozzarella bevat 262 kcal en 18 gram vet, waarvan 11,7 gram verzadigd

Parmezaanse kaas bevat 404 kcal en 27 gram vet, waarvan 17.6 gram verzadigd

Gesmolten kaas is niet ongezonder dan gewone kaas. (Foto: Culinessa)

'Gesmolten kaas is slechter te verteren dan gewone kaas'

"Voor de spijsvertering maakt het niet uit of het om een gesmolten of niet gesmolten plak kaas gaat", zegt Bart van der Wijst, hoogleraar voeding en diëtiek aan de Haagse Hogeschool. "Het lichaam herkent de producten helemaal niet. Het lichaam signaleert de voedingsstoffen, zoals de eiwitten en het vet."

"Je lichaam is van zichzelf al ongeveer 37 graden, dus de kaas smelt vanzelf in je lichaam", zegt Van der Stelt.

Oordeel: niet waar.

'Kaas is moeilijk te verteren'

"Het is voor het lichaam vrij zware kost om te verwerken", zegt Van der Stelt. "De vetzuren en de eiwitten uit kaas blijven lang in de maag zitten. Veel vet kan voor het lichaam een pittige uitdaging zijn en zorgen voor maag en –darmklachten. Het ligt dan letterlijk zwaar op de maag. Maar niet iedereen heeft hier evenveel last van."

"Het lichaam kan vetten goed verteren", zegt Rook. "Maar het ligt wel aan de hoeveelheid vet die een maaltijd bevat hoelang de spijsvertering erover doet. Het verteren van een vetrijke maaltijd duurt langer. Sommige mensen kunnen klachten, zoals misselijkheid, buikpijn of diarree, ervaren na het eten van een vetrijke maaltijd."

Oordeel: niet waar.

'Je kunt beter niet te veel (gesmolten) kaas eten'

"Grote hoeveelheden kaas zou ik niet aanraden. Helemaal niet vlak voor een inspanning, zoals sport of een heel actieve dag. Het kan wat van je energie kosten", zegt Van der Stelt.

"Je kunt af en toe prima kaasfondue'en, maar er zijn wel gezondere maaltijden te bedenken" zegt Van der Wijst. "Als je vlak voor een inspanning, zoals sporten, veel kaas eet, kun je last krijgen van je maag. Niet zo'n goed idee dus."

Oordeel: waar.