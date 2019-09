Eten en drinken De feiten en fabels over gesmolten kaas 13 x gedeeld Lekker veel kaas over de pasta strooien, een tosti bakken of voor de ultieme optie gaan: een kaasfondue. Hoe (on)gezond is gesmolten kaas? En hoe goed is het te verteren? Drie deskundigen reageren op vijf stellingen.