Eten en drinken Waarom we meer vezels zouden moeten eten - en zo doe je dat 49 x gedeeld Vezels zijn gezond, maar de gemiddelde Nederlander haalt amper de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Slecht nieuws, want ze maken ons gezonder én slanker. Waarom zijn ze zo goed voor ons? En hoe krijgen we er meer van binnen? Negen vragen aan voedingswetenschapper Monica Mars.