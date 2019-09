Met misschien wel het laatste nazomerweekend voor de boeg kan hij nog een keer uit de schuur worden gehaald: de barbecue. Het instrument blijkt een middel om indruk mee te maken op familie en vrienden. Zo ziet een op de drie Nederlandse 'tuingrillers' zijn of haar rooster als een statussymbool, blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Kieskeurig.nl.

Stel je voor: een grote, opvallende barbecue die in het oog springt op een speciaal gecreëerde plek in de tuin. Ernaast staan en hangen mooie, luxe spullen, zoals een lederen schort en roestvrijstalen keukenhulpmiddelen. Dit geschetste beeld zie je steeds vaker in Nederlandse achtertuinen.

Er worden het hele jaar barbecues opgezocht

Uit onderzoek onder 1.042 Nederlanders van de vergelijkingswebsite Kieskeurig.nl blijkt dat 30 procent van de Nederlanders de barbecue als een statussymbool ziet. Er worden het hele jaar barbecues uit het luxere segment gezocht. Mensen zijn op zoek naar barbecues waar zij goed mee voor de dag kunnen komen. Vooral keramische zijn populair.

“Vuur, stoken, rook. Daar hou ik van. Ik ben een man, hè?” Danny van der Wee (44) uit Tilburg, barbecuet wekelijks

Wanneer er wordt gebarbecued, wordt vaak bepaald door het weer. Volgens een onderzoek van de Vereniging van Keursslagers uit 2017 steekt drie kwart van de Nederlanders de barbecue alleen aan als het mooi weer is.

Danny van der Wee (44) uit Tilburg werkt bij het ministerie van Financiën en barbecuet, als het droog is, wekelijks. "Ik doe het al jaren, maar het wordt steeds groter en beter. Vuur, stoken, rook. Daar hou ik van. Ik ben een man, hè? En mijn kinderen eten het graag."

Het begon op de camping, met een kleine barbecue. Daarna werd hij lid van een forum over barbecueën en ging hij steeds meer nieuwe dingen proberen. Daardoor wilde hij een grotere en betere barbecue waarop hij andere gerechten kon bereiden. 1.000 euro voor een nog professionelere vond hij "te gek". Hij kocht er een van 47 centimeter. "Het moet wel een hobby blijven."

Danny hangt graag vissen in zijn barbecue. Dat kan met veel duurdere barbecues niet. (Foto: Danny van der Wee)

Meer dan 1.400 euro aan barbecuespullen

Iemand die heel veel geld in zijn barbecues heeft geïnvesteerd, is Daan van der Vaart (28) uit Mijdrecht. Hij gaf 1.400 euro aan twee exemplaren uit, maar aan alles eromheen nog veel meer; hij heeft bijvoorbeeld een grillspit, gietijzeren spullen en een lederen schort.

Van der Vaart is er trots op, maar hij ziet zijn barbecues niet als een statussymbool. "Voor mij staan ze voor gezelligheid met vrienden en kennissen. Ze zijn ook makkelijk in gebruik, want je hoeft niet de hele dag achter de barbecue te wachten tot je vlees klaar is."

Hij legt twee tot drie keer in de week iets op het rooster, in weer of geen weer. Daarmee behoort hij volgens het onderzoek van de Vereniging van Keursslagers tot de 5 procent van de Nederlanders die zich tot de "echte BBQ-fanaten" mogen rekenen. Zij laten zich niet tegenhouden door een beetje regen of wind.

Daan heeft flink geïnvesteerd in zijn hobby. (Foto: Daan van der Vaart)

Mensen met een dure barbecue kunnen er soms niks mee

Hoewel 40 procent van de vrouwen volgens bovenstaand onderzoek de barbecuetang het liefst aan de man geeft, is dat bij Eefje van Iersel (39) uit Den Bosch totaal niet het geval. Bij haar staat de barbecue ook wekelijks aan, met haar erachter.

In het dagelijks leven is ze ook veel met eten bezig. Ze geeft kookdemonstraties in winkels en heeft vaak achter een Indonesische foodstand gestaan. Thuis gebruikt ze het liefst een elektrische grill, een heel kleine houtskoolbarbecue en een iets grotere. "Ik ben totaal niet materialistisch en een dure barbecue zegt mij weinig."

“Sommige mensen met een dure barbecue kunnen niets meer dan er een sateetje op leggen.” Eefje van Iersel, ervaren barbecueër

Een dure barbecue hoort volgens haar bij mensen die altijd alles tiptop in orde willen hebben; die een mooie auto voor de deur hebben staan en een duur horloge om de pols hebben. "Daar moet ik soms wel om lachen, want mensen met zo'n dure barbecue kunnen er soms niks meer mee dan er een sateetje op leggen."

Terwijl je er volgens alle drie de barbecueliefhebbers zoveel meer mee kan. Van der Wee legt zijn vlees het liefst uren op de barbecue om het op een lage temperatuur te laten garen. Hij gebruikt een koude en hete zone in de barbecue, zodat hij zijn vlees kan grillen op de hete en kan garen op de koude zone. "Zo verbrandt het niet en verandert het niet in een schoenzool."

Ook Van der Vaart maakt graag vlees als pulled pork, dat langzaam moet garen. De allerbeste tip die hij kan geven is dan ook om de tijd te nemen en een goed stuk vlees te kopen. "Dan heb je zoveel meer plezier van je gerecht."

Waar de barbecue vandaan komt, maakt niet uit

Als je van langzaam garen houdt, is het volgens Van Iersel toch wel handig om te investeren in een barbecue met een deksel, maar als je daar - net zoals zij op dit moment - geen budget voor hebt, dan kan het volgens haar ook prima op een goedkope barbecue. "Ik kan heel erg lekker koken, daar sta ik bekend om. Of het dan van een Action-ding of van een Weber af komt, maakt niet uit. Je moet alleen wat meer geduld hebben en goed opletten."

De grootste barbecueliefhebbers komen volgens het onderzoek van de Vereniging van Keursslagers uit Limburg, Utrecht en Flevoland. In Zuid-Holland, Drenthe en Friesland is het nog het minst populair.