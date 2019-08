De zomervakantie voor de regio's Midden en Zuid is voorbij en ook in de noordelijke regio's beginnen de scholen maandag 26 augustus weer. De schoolbanken en kantoorstoelen vullen zich ook, net als de lunchboxen. Waarmee kun je je boterhammen het beste besmeren?

Een dikke laag roomboter, wat halvarine of helemaal geen boter: iedereen doet het weer anders. Wat is precies het verschil tussen boter, margarine en halvarine? "Roomboter en margarine bevatten veel vet en halvarine de helft minder", vertelt Astrid Postma, voedingsexpert bij het Voedingscentrum.

"Roomboter bestaat uit verzadigd vet, wat minder goed voor je is omdat het je cholesterolgehalte verhoogt. Margarine en halvarine bestaan uit goede, onverzadigde vetten en er is vitamine A en D aan toegevoegd."

Verschillende soorten smeersels Roomboter bevat 80 procent vet, waarvan 50 procent verzadigd en 30 onverzadigd

Margarine bevat ook 80 procent vet, waarvan 20 procent verzadigd en 60 onverzadigd

Halvarine bevat 40 procent vet, waarvan 10 procent verzadigd en 30 procent onverzadigd

Dieetmargarine zit tussen de laatste twee in en bevat tussen de 40 en 60 procent vet, waarvan driekwart onverzadigd

Tussen 1970 en 1991 bleek uit verschillende onderzoeken dat verzadigd vet zorgt voor een hoger cholesterolgehalte, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. "Maar het is juist wel goed om onverzadigde vetten binnen te krijgen", vertelt Postma. "Die krijgen Nederlanders gemiddeld gezien niet genoeg binnen. Als je niet zoveel (olijf)olie, noten, vette vis en groenten eet, is het een goed idee om margarine of halvarine te smeren."

Hoe zachter de margarine, hoe minder verzadigd vet. (Foto: 123RF)

'Liever niet te veel roomboter'

Roomboter kunnen we volgens Postma beter niet op onze boterhammen smeren. "Als je veel roomboter smeert, krijg je al snel te veel verzadigde vetten binnen. Die zitten namelijk ook al in kaas, vlees of bijvoorbeeld koekjes", zegt Postma. "Ook zitten er transvetten in roomboter en dat is het slechtste soort vet voor je cholesterolgehalte."

Soms zijn er geluiden dat roomboter en verzadigde vetten niet zo slecht zijn. Dat is iets wat voedingswetenschapper Liesbeth Smit niet snapt. "We hebben al sinds 1992 overtuigend bewijs dat verzadigd vet het slechte LDL-cholesterol verhoogt als je het vergelijkt met onverzadigde vetten. De laatste 23 jaar is er alleen maar bewijs bijgekomen: vervang je verzadigd vet door onverzadigd vet, dan verlaag je ook daadwerkelijk je risico op hart- en vaatziekten."

“Margarine of halvarine smeren is handig, want het zijn stiekem vitaminesupplementen” Liesbeth Smit, voedingswetenschapper

Daarom is het een goed idee om roomboter te vervangen door een ander product, zegt Smit. "Vervang het dan wel met een zachte, smeerbare margarine of halvarine op brood. Hoe harder de margarine, hoe meer verzadigd vet - dat kun je er dus gewoon zelf aan afzien. Je hebt geen winst als je roomboter door harde margarine vervangt."

Volgens de voedingswetenschapper hoef je niet bang te zijn dat er van alles is toegevoegd aan margarine. "Vroeger bevatte margarine transvetten, maar nu al lang niet meer. Kijk gewoon zelf even op de ingrediëntenlijst als je een goede keuze wilt maken. Kies dan voor een margarine met zoveel mogelijk onverzadigd vet zoals zonnebloem-, lijnzaad-, soja-, raapzaad-, of koolzaadolie, en zo min mogelijk palmvet. Palmvet is namelijk ook een verzadigd vet en niet zo'n duurzaam product."

Genoeg andere opties

Je boterham besmeren met margarine of halvarine hoeft volgens Smit niet per se om gezonder te worden. "Al kan het voor sommigen handig zijn, omdat je er toch vitaminesupplementen door binnenkrijgt. Er zijn vitamine A en D aan toegevoegd."

Wie niet houdt van het smeren van boter heeft volgens haar genoeg andere opties. "Smeer hummus of pindakaas op je brood of kook wat meer met (olijf)olie en sauzen als pesto. Pindakaas die voor honderd procent gemaakt is van pinda's is een van de gezondste dingen die je op je brood kunt smeren. Het bevat noten en de gezonde onverzadigde vetten waar de meeste mensen wel wat meer van mogen eten."

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat er in 1992 alternatieven voor roomboter op de markt kwamen. Dit klopt niet. We hebben deze onjuistheid aangepast.