Eten en drinken Vakantie naar Frankrijk: 'Wie stokbrood met jam bestelt wordt ontmaskerd' 40 x gedeeld Wie in Frankrijk ontbijt met stokbrood met jam en boter, valt meteen door de mand als een toerist. Wat moet je weten over de eetgewoontes om je als een echte Franse of Fransman te gedragen? NU.nl vraagt het Ilja Gort, wijnboer, schrijver en kenner van de Franse gastronomie.