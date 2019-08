Op de camping of in de tuin op een zwoele zomeravond: iedereen trekt weleens een fles wijn open die toch niet helemaal leeg gaat. Hoelang kun je zo'n geopende fles wijn eigenlijk nog bewaren?

Volgens vinoloog Martin van den Brink blijven rode wijnen over het algemeen langer goed dan witte wijnen. Dat komt door het stofje tannine dat in de schil van de druif zit. Dat is een soort natuurlijk houdbaarheidsmiddel. Rode wijn wordt met de schil van de druif gemaakt, witte wijn alleen van het witte sap in de druif.

Zoete wijnen zijn volgens de vinoloog door het hoge suikergehalte vaak langer houdbaar dan droge wijnen. Suiker werkt net als tannine als conserveermiddel. Wijnen met een rijping op eikenhoutenvaten gaan ook langer mee, zoals de bekende witte wijn Bourgogne Chardonnay.

Een mousserende wijn, zoals prosecco of champagne, kun je het minst lang open bewaren, zegt Van den Brink. "Eenmaal open kan je mousserende wijn het beste binnen twee dagen drinken, want de belletjes zullen ontsnappen. Daardoor verandert het in een stille wijn, die ook nog eens zal oxideren."

Oxideren zorgt ervoor dat de kwaliteit van de wijn snel achteruitgaat zodra de fles is geopend. Dat komt volgens de vinoloog doordat er dan zuurstof bij de wijn komt, wat voor een chemisch proces zorgt dat de smaak vaak negatief beïnvloedt.

De meeste wijn is twee dagen houdbaar in de koelkast, alleen zoete witte wijn blijft langer goed. (Foto: 123RF)

Ook rode wijn kun je in de koelkast bewaren

Maar oxideren kan ook positieve effecten hebben. Bij sommige 'jonge' wijnen kan het juist heel goed werken als de wijn zich nog verder ontwikkelt nadat de fles open is gemaakt, zegt vinoloog Cathy Moerdijk. "Sommige jonge wijnen kunnen bijvoorbeeld nog helemaal 'op slot' zitten. Dan komen de smaken niet tot hun recht. Zo'n wijn moet je eerst even laten luchten of serveren vanuit een decanteerkaraf om dat proces te versnellen."

Richtlijnen voor het bewaren van wijn in de koelkast na het openen Droge witte wijn: twee dagen

Zoete witte wijn: zes dagen

Mousserende wijn: twee dagen

Rode wijn: twee tot drie dagen

Rosé: twee dagen

Om het negatieve oxidatieproces zo lang mogelijk uit te stellen, helpt het in ieder geval om de wijn in de koelkast te zetten, zegt Moerdijk. Dat geldt ook voor rode wijn, waarover nog vaak wordt gezegd dat je die beter buiten de koelkast kunt bewaren. "Door de lagere temperatuur ontwikkelen alle soorten wijn minder snel. Je moet rode wijn wel op tijd uit de koelkast halen voor je het wil drinken."

Een andere tip van de vinoloog om je wijn zo lang mogelijk goed te houden, is om een vacuümpompje te gebruiken. Hiermee onttrek je de zuurstof uit de fles en verleng je de levensduur. Al kan het volgens Moerdijk ook ten koste gaan van de aroma's.

Wie dat niet in huis heeft, kan ook een klein plastic waterflesje gebruiken, vertelt Moerdijk. "Daar schenk je wijn in over. Vervolgens knijp je de wijn tot het helemaal boven in het flesje zit, dan is de lucht eruit. Daarna draai je snel de dop erop en zet je het flesje in de koelkast."

'Wijn wordt smakeloos en valt uit elkaar'

Om te bepalen of je een geopende fles wijn nog kunt drinken, kun je het beste je zintuigen gebruiken, zeggen de deskundigen. Wanneer het oxidatieproces te lang aanhoudt, wordt wijn namelijk smakeloos en leeg, zegt Moerdijk. "Het valt uit elkaar. Er blijft een 'lege' smaak zonder fruit over."

Tips om je wijn zo lang mogelijk te bewaren Zet je fles witte wijn niet op tafel, maar direct na openen afgesloten in de koelkast

Gebruik een vacuümpompje, maar pomp niet te lang, dan trek je de aroma’s uit de fles

Bewaar alle soorten geopende flessen wijn in de koelkast

Gebruik een speciale champagnedop voor flessen met bubbels

Doe altijd de kurk of dop weer in of op de fles als je deze bewaart

"De wijn kan ook bitter worden", vult Van den Brink aan. Daarnaast kan de wijn volgens hem verkleuren. Witte wijn kan geel of bruin worden en rode wijn licht oranjebruin. Moerdijk: "Als je aan de fles ruikt en de geur is zuur of staat je tegen, dan kun je het waarschijnlijk beter niet meer drinken."