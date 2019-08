In de zomer slaat de maag nogal eens op hol van nieuw eten in een ander land of barbecues in het park. Zo houd je je spijsvertering rustig en gezond.

Wie in een ander land op vakantie is, merkt soms dat de maag en darmen daar wat moeite mee hebben. Een opgeblazen gevoel of diarree kan een vakantiedag soms een beetje verpesten. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

Je gaat vaak anders eten dan je thuis gewend bent. Je bent immers in een land met andere eetgewoontes en producten, legt Marianne Rook, voedingsdeskundige bij de Maag Lever Darmstichting uit. "Die producten worden ook anders bereid. Dat leidt ertoe dat je maag of darmen daar soms aan moeten wennen, of er wat onrustig op reageren."

“Je lichaam houdt van gevarieerd eten, maar als je het helemaal omgooit kunnen er klachten ontstaan” Marianne Rook, voedseldeskundige

Op vakantie wisselt het voedingspatroon ook meer, je gaat bijvoorbeeld vaker uit eten of eet op andere tijdstippen. "Je lichaam houdt wel van gevarieerd eten, maar als je alles helemaal omgooit dan kunnen er klachten ontstaan."

Het Nederlandse drinkwater staat bekend om de goede kwaliteit, maar dit is niet in alle landen het geval. Daarom wordt al jaren geadviseerd om in deze landen te letten op het eten van salades, omdat de ingrediënten gewassen worden in water. Ook daar kan je klachten van krijgen.

Let op bij barbecueën

Ook een zomerse barbecue kan je spijsvertering flink van slag maken. Het vlees kan bijvoorbeeld te kort gebakken zijn, waardoor er nog bacteriën in zitten. Dat kan voor diarree of buikpijn zorgen.

"Dat hoeft niet problematisch te zijn en gaat vaak vanzelf weer over als je een gezond eetpatroon blijft aanhouden", aldus Rook.

Mocht er sprake zijn geweest van rauwe kip en de klachten verergeren naar overgeven en diarree, dan is er mogelijk sprake van een voedingsinfectie. Een bezoek aan de huisarts wordt dan geadviseerd.

Ook bij een vakantie in Nederland moet je opletten als je bijvoorbeeld gaat barbecueën. (Foto: 123RF)

Veel blijven variëren

Wie zijn spijsvertering gezond wil houden, is gebaat bij variatie. Het beste is een combinatie met onder andere groente en fruit, volkorenproducten, peulvruchten en zuivelproducten.

Rook wil daarbij benadrukken dat vezels een grote rol spelen in ons spijsverteringsstelsel. Die info is niet nieuw, maar toch handelen veel mensen er nog niet naar.

Drie kwart van de Nederlanders eet te weinig vezels, blijkt uit een analyse van de Maag Lever Darm Stichting onder 18 duizend respondenten. Slechts de helft eet dagelijks volkoren of vezelrijke producten. Dit zijn vaker vrouwen dan mannen.

“Vezels zijn een soort spons, ze nemen water op” Marianne Rook, voedseldeskundige

"Vezels zijn een soort spons, ze nemen water op. Hierdoor hebben zij invloed op de ontlasting en het volume ervan. De vezels komen in de dikke darm, waar veel bacteriën zitten. Sommige vezels worden door de bacteriën gebruikt als voeding."

De vezels zorgen ook voor de darmbeweging, de darmen blijven er actief van. Vezels zorgen ervoor dat de ontlasting soepel door de darmen heen gaat. "Omdat de vezels veel vocht opnemen, is het belangrijk om veel water te drinken. Wie te weinig vezels eet of te weinig water drinkt, kan last krijgen van verstopping." Een juiste balans is dus belangrijk.

De overstap wagen

Wie overstapt op een eetpatroon met meer vezels, kan in het begin wat klachten krijgen van die omslag. "Maar dat is dan vooral omdat het lichaam moet wennen. Het advies is dan ook om dit rustig op te bouwen. Uiteindelijk wordt er snel een nieuw patroon gecreëerd en went je spijsvertering hier snel aan", zegt Rook.

Het is niet moeilijk om al snel wat kleine aanpassingen te maken die mogelijk voor een betere stoelgang zorgen. Zo is witte rijst en pasta ook te koop in volkoren varianten. En kies voor volkorenbrood in plaats van witbrood. "In volkoren pasta zit vier gram vezels per 100 gram, in witte pasta is dat maar 1,5 gram. Dat zijn grote verschillen."

Ben je op vakantie en is volkorenrijst of volkorenbrood niet in te vinden? Probeer dan de vezels op een andere manier binnen te krijgen, uit een van de andere groepen voedingsmiddelen waar deze veel inzitten. Dit kan het verschil maken tussen wel klachten krijgen of niet.