Eten en drinken Vakantie in Italië: 'Amerikanen, die drinken slootwater' 24 x gedeeld Wie in Italië een pizza in een restaurant of na 11.00 uur een cappuccino bestelt, valt meteen door de mand als toerist. Wat moet je weten over de eetgewoontes om je als een echte Italiaan of Italiaanse te gedragen? NU.nl vraag het Onno Kleyn, culinair journalist en auteur van onder meer Italië - mijn verhalen en recepten.