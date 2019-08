We hebben allemaal weleens een fles water in onze tas waarvan we niet precies meer weten hoe lang hij daar al ligt. Kun je dat water dan nog drinken? NU.nl vraagt het experts.

"Zolang het water er helder uitziet en niet stinkt, zie ik geen risico", zegt Marcel Zwietering, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan de Wageningen Universiteit. "Er is één levensmiddel waar niet voldoende voedingsstoffen inzitten voor bacteriegroei en dat is water."

Dat verandert op het moment dat je een vieze fles gebruikt of eruit hebt gedronken, vult de hoogleraar aan. Dan kunnen er volgens hem bacteriën uit je mond en ook wat speeksel in het water komen. Dat is wél voer voor bacteriën, waardoor ze kunnen groeien.

Zo blijft je water het langst goed: bij een lage temperatuur, bijvoorbeeld in de koelkast

niet in direct zonlicht

in een schone fles waar je nog niet uit hebt gedronken

in een glazen of roestvrijstalen fles

Bacteriën in water zie je niet

Een woordvoerder van Waternet adviseert om het water in je fles iedere dag te verversen, omdat er per ongeluk toch bacteriën in het door jezelf gevulde flesje kunnen zitten. Bijvoorbeeld door het gebruik van afwasmiddel, door je eigen mondbacteriën, omdat iemand anders uit je fles heeft gedronken of omdat je fles op een vieze plek heeft gelegen en je de fles niet goed genoeg gereinigd hebt.

Waar je fles zich heeft bevonden, is volgens Waternet ook van invloed op de kwaliteit van het water. Lag de fles vol in de zon of in een tas op een warme dag op het strand? Of lag de fles in de koelkast?

"Bacteriën in water zie je niet, maar kunnen onder invloed van zon en warmte in rap tempo groeien. In schone houders, bij lage temperaturen en in weinig zonlicht kan water daarentegen heel lang houdbaar zijn."

Bedorven water ruikt muf

Zodra je water muffig begint te ruiken, zit het volgens Waternet vol met bacteriën. Die geur ontstaat door de gassen die de bacteriën uitscheiden. Het is volgens het waterbedrijf lastig waar te nemen, omdat je het niet ziet of proeft. Daarom raadt Waternet aan om voor de zekerheid regelmatig je fles te reinigen en verversen.

“Was je waterfles niet met afwasmiddel, maar met kokend water” Waternet

Echt ziek van de bacteriën in water word je volgens hoogleraar Zwietering meestal niet. "Het is vooral een vies idee dat er bacteriën in je flesje zijn gegroeid, maar het is geen gevaar voor de gezondheid. Het zijn meestal maar bacteriën uit je eigen mond."

'Afwasmiddel is voedingsbodem voor bacteriën'

Hoe je het water bewaart, bijvoorbeeld in een plastic, glazen of een roestvrijstalen fles, maakt volgens Zwietering niet zoveel uit. "Glas en rvs heeft als klein voordeel dat er minder materiaal uit de verpakking in het water komt, wat ook een kleine bron van eten voor de bacteriën kan zijn. Maar dat is eigenlijk nauwelijks relevant. Glas kan breken en dat lijkt me een groter risico voor de gezondheid dan de bacteriën in water."

Volgens beide experts kun je lang met één fles doen. "Je kunt je fles schoonhouden en gebruiken tot hij lek gaat", zegt de woordvoerder van Waternet. "Poets het liefst zo min mogelijk met afwasmiddel. Dat is namelijk een voedingsbodem voor bacteriën. Echt hygiënisch ben je bezig door de fles tenminste één keer per week om te spoelen met kokend water."