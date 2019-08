Als je sinaasappel, watermeloen of ander fruit aan het eten bent, kan het gebeuren dat je een pitje inslikt. Kan dat eigenlijk kwaad? Of kun je pitten gewoon eten?

Om meteen het grootste misverstand uit de wereld te helpen: pitten kunnen niet ontkiemen in je buik, zegt Janneke van de Velde van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). "Daarvoor hebben ze toch echt licht nodig."

Van veel fruit kun je de pitten gewoon eten of doorslikken, zoals van druiven, kiwi, bessen, aardbeien en (water)meloen, vertelt Patricia Schutte, voedingsdeskundige bij het Voedingscentrum. "Ook een paar sinaasappelpitjes kunnen geen kwaad."

De pitten van appels, peren en steenvruchten (abrikozen, perziken, pruimen, nectarines en kersen) kun je beter niet doorslikken. "In deze pitten zitten plantengiffen die in je lichaam kunnen worden omgezet in cyanide, ook wel blauwzuur genoemd."

Alleen het fijnkauwen van de pit is gevaarlijk

Maar, geen paniek: het blauwzuur komt alleen vrij als je een pit fijnkauwt. "Een hele pit wordt gewoon uitgepoept, want hij wordt niet verteerd", zegt Schutte. "En ook als je de pit fijn kauw, is dat nog niet zo'n probleem. Ik zou pitten alleen niet vermalen in een blender of stukmaken met een staafmixer."

In appels en peren zit het minste blauwzuur. De hoogste concentratie is aangetroffen in abrikozenpitten. Schutte: "Er zijn soms jubelverhalen te vinden over het eten van abrikozenpitten." Volgens haar zijn die niet waar. "Er is juist bewezen dat je ziek kunt worden als je een hele rauwe abrikozenpit eet. Doe dat dus niet!"

Plantengiffen zitten ook in vlierbessen, lijnzaad, bittere amandelen en cassave. Veel blauwzuur kan voor klachten als een versnelde ademhaling, hoofdpijn en draaierigheid zorgen. "Als je deze klachten krijgt na het doorslikken van pitten, is het slim om de huisarts te raadplegen", adviseert Schutte.

Wat zou je dan met de pitten kunnen doen, als je ze niet opeet? 'Gewoon' weggooien lijkt de beste optie. Het wordt lastig om er zelf nieuw fruit uit te laten groeien, zegt Van de Velde. "Dat is een hele kunst en duurt jaren. Telers stoppen geen pitten in de grond voor een nieuwe boom. Daarvoor gebruiken ze de stam en de fruitboom zelf."