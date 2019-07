Wie zijn kliekjes optimaal wil bewaren, stopt ze in de vriezer. Maar hoelang kan je ze daar eigenlijk bewaren?

Volgens het Voedingscentrum zijn kliekjes over het algemeen drie maanden houdbaar in de vriezer, zegt woordvoerder Oene van der Wal. "Als je kliekjes bewaart bij -18 graden, dan kunnen bacteriën niet groeien."

Volgens Heidy den Besten, levensmiddelenmicrobioloog en universitair hoofddocent bij Wageningen Universiteit, kun je je restje daarna ook nog goed eten. "De kwaliteit gaat heel langzaam achteruit."

De reden dat het Voedingscentrum drie maanden aanhoudt, is omdat de kwaliteit van het product achteruitgaat. "Hoe langer je invriest, hoe meer het uitdroogt. Er kunnen zich ook ijskristallen vormen."

Den Besten is het daarmee eens, maar je wordt er volgens haar niet ziek van als je je restje een jaar in de vriezer bewaart. "Misschien is het dan juist beter, want de bacteriën gaan heel langzaam dood."

Tips: Maak kleine porties, zodat de restjes snel invriezen

Verpak de restjes afgesloten en luchtdicht, dat houdt de kwaliteit meestal stabiel

Vries porties in die je er in één keer uithaalt

Vries geen restjes van restjes in

Laat je kliekje ontdooien in de koelkast

Verhit je kliekje goed voor consumptie

Parasieten zijn gevoelig voor invriezen

Bacteriën zijn volgens Den Besten normaal gesproken best 'robuust' tegen invriezen. Invriezen is dan ook geen manier om ziekteverwekkers te doden. Alleen parasieten zijn volgens de levensmiddelenmicrobioloog heel gevoelig voor invriezen.

Daardoor is het beter om rauw vlees zoals steak tartare, wat vanbinnen vaak niet wordt verhit, eerst in te vriezen. "Verhitten is effectiever om bacteriën te doden, maar invriezen kan voor parasieten heel effectief zijn."

Wie groenten in de vriezer wil bewaren, doet er goed aan om ze eerst even te blancheren. Dat betekent dat je de groenten heel even kookt en dan weer snel laat afkoelen. "De enzymen in de groenten worden daardoor gedood, zodat zij hun werk niet meer kunnen doen. Daardoor blijft de groente van betere kwaliteit."

Hoelang kun je producten in de vriezer bewaren? Brood en slagroomgebak: 1 maand

Margarine en boter: 1-2 maanden

Magere vis (kabeljauw, schol, tonijn): 6 maanden

Rauw rundvlees uit 1 stuk: 9 maanden

Geblancheerde groenten en zacht fruit: 1 jaar

Bron: Voedingscentrum

Je wil zo klein mogelijke ijskristallen

Kliekjes die de vriezer ingaan, kun je het beste eerst goed laten afkoelen. Anders kan er ijsvorming in je product ontstaan. Den Besten: "Als je iets invriest, dan wordt het water in die producten ijs. Je wil dat dat proces zo snel mogelijk gaat, want je wil zo klein mogelijke ijskristallen."

Dat wil je volgens Den Besten omdat de vlees- en plantencellen dan zo min mogelijk beschadigd worden. "Bij grotere kristallen heb je kans dat de cellen kapot worden geprikt door de kristallen. Dat wil je niet, want dan wordt de bite minder. De inhoud wordt dan vrijgemaakt, waardoor er na het ontdooien drip, ofwel lekvocht, ontstaat. Dan verliest het product bijvoorbeeld ook een deel van de vitamines."

Je wil ook niet dat je vriezer opwarmt door jouw warme restje pasta of roerbakschotel. Daardoor kunnen de ijskristallen in de andere producten in je koelkast groter worden. Je kan je kliekje volgens de microbioloog het beste zo snel mogelijk koud maken door er kleine porties van te maken.