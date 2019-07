Een ijskoud biertje in je hand op een warme dag kan een droom zijn die uitkomt. Maar hoe hou je drankjes koud als je gaat barbecueën of picknicken? Jeroen Jaspers, oprichter van Biernet.nl en ervaringsdeskundige, geeft antwoord.

"Het is om te beginnen slim om drankjes altijd in de schaduw te houden", vertelt Jaspers. "Op het balkon in de zon worden ze warm en dan is het lastiger om ze snel koud te krijgen. Drankjes in de schaduw zijn al een stuk kouder."

Daarnaast is de zon niet goed voor de smaak van bier. "Hop, wat smaak en bitterheid aan bier geeft, gaat achteruit als dit in aanraking komt met zonlicht. Daar wordt hop minder lekker van. Daarom is blik een betere keuze, daar dringt geen zonlicht doorheen. Ook is blik handiger mee te nemen en weg te gooien als je ergens heen gaat."

Drankjes koud krijgen

Als de drankjes toch opgewarmd zijn, hoe krijg je ze dan koud? "Natuurlijk kun je het beste op tijd je drankjes koel leggen of nog een kwartier in de vriezer stoppen. Als je ze dan daarna in een koeltas meeneemt, krijg je het beste resultaat. Doe de koeltas met inhoud zo snel mogelijk dicht en probeer die uit de zon te houden."

Heb je geen koeltas of koelelementen? "Je kunt ze ook zelf maken. Vul een plastic zakje voor de helft met water. Doe daar wat zout bij, dan wordt het nog kouder. Leg de zakjes drie à vier uur in de vriezer. Hoe meer koude producten je bij elkaar legt in een (koel)tas, hoe koeler het blijft."

Drankjes koud houden

Als je eenmaal je koude drankje mee de zon in neemt, zijn er genoeg manieren om ze koud te houden. "Het werkt goed om een natte sok of nat papier om je flesje of blikje heen te wikkelen. Hang het dan in een boom of in de mast als je aan het zeilen bent. Door het water en de wind wordt je drankje koud."

Een andere manier is om een gat te graven in de grond, omdat de grond koud is. "Stop de drankjes in en een tas en doe er dan zand overheen en plaats er een vlaggetje op, zodat je niet vergeet waar ze liggen."

Als er water in de buurt is, kun je het daarin leggen of ingraven in het zand. "Dit werkt vooral goed in de zee, die altijd wel koud is. Als je vlak bij je huis zit, zoals in de tuin, kun je goed een emmer met ijs en koud water gebruiken, dat werkt altijd. Wel moet je die af en toe bijvullen. Hetzelfde geldt voor een kinderbadje."