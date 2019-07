Wie in Italië een pizza in een restaurant of na 11.00 uur een cappuccino bestelt, valt meteen door de mand als toerist. Wat moet je weten over de eetgewoontes om je als een echte Italiaan of Italiaanse te gedragen? NU.nl vraag het Onno Kleyn, culinair journalist en auteur van onder meer Italië - mijn verhalen en recepten.

Ontbijt: 'Neem geen cappuccino na 11.00 uur'

"Sommige Italianen ontbijten helemaal niet, ze drinken thuis alleen koffie. Staand. Vooral voor werkenden is dat heel gebruikelijk. Rond 10.00 uur trekken ze het dan niet meer en bestellen ze op hun werk of in een bar weer koffie en nu met iets erbij. Vaak is dat iets zoets, zoals een croissant gevuld met (chocolade)crème of abrikozenjam."

"Als je een caffè lungo bestelt, dan krijg je een espresso, wat bij ons het formaat heeft van een ristretto. Wat wij espresso noemen, is in Italië een caffè lungo. Als je toch voor de kop 'slappe koffie' wil gaan, dan bestel je een caffè americano. Want Amerikanen, die drinken slootwater. Bestel geen cappuccino na 11.00 uur. Dat drinken Italianen alleen bij het ontbijt."

Lunch: 'Bestel pizza niet in een restaurant'

"De warme maaltijd wordt 's middags en anders 's avonds gegeten en is traditioneel opgedeeld in verschillende delen. De maaltijd begint met een primo. Dat zijn gerechten met koolhydraten, zoals pasta, rijst of een maaltijdsoep. Als secondo krijg je vlees of vis met groenten. Wie luxe dineert, krijgt vaak nog een antipasto (amuse, red.) voor de maaltijd en een dolce (toetje, red.) na de maaltijd."

"Er wordt veel buitenshuis geluncht. Je betaalt in de restaurants altijd een vast bedrag voor bestek en brood. Brood wordt altijd bij de maaltijd geserveerd, ook bij pasta."

“Bestel nooit spaghetti bolognese in Bologna, dat vinden ze daar een schande.” Onno Kleyn, kookboekenschrijver

"Pizza is geen onderdeel van een maaltijd. Het wordt nooit als primo gegeten, het is het fastfood van Italië. Maak daarom niet de fout om een normaal restaurant in te lopen en pizza te bestellen! Dat kan alleen in een pizzeria. Pizza uit Napels heeft een luchtige korst en moet opgevouwen kunnen worden om al lopend te eten. De Romeinse versie is dun en knapperig. Je drinkt er bier of cola bij."

"Bestel nooit spaghetti bolognese in Bologna, dat vinden ze daar een schande. De bolognesesaus eet je daar met pasta die met ei is gemaakt, zoals tagliatelle."

"Bij haast kopen de Italianen als lunch een hartig broodje bij een bar of een Autogrill (Italiaanse keten van (weg)restaurants, red.) met een glas mineraalwater erbij. Er wordt bij alle maaltijden veel mineraalwater gedronken."

"Pizza is het fastfood van Italië." (Foto: Pro Shots)

Borrel: 'Glorieus moment voor studenten'

"Vanaf 18.00 uur start de aperitivo op de Italiaanse terrassen. De drankjes zijn duur, maar als je geluk hebt krijg je er veel hapjes bij. De hapjes zijn wat minder chic dan de Spaanse tapas. Je krijgt veel zoutjes, bladerdeeghapjes, stukjes kaas en plakjes worst. Het moet een beetje makkelijk blijven."

"De aperitivo is een glorieus moment voor studenten, die het vaak als avondeten beschouwen. Het is bijna niet mogelijk om hierna nog een hele avondmaaltijd te gaan eten. Of je bestelt alleen een primo."

Wijn drinken "Italië is een echt wijnland. In de ene regio wordt meer gedronken dan de andere. In Toscane deel je met zijn vieren maar één fles bij een maaltijd, in Veneto wordt juist veel gedronken. Wijn is goedkoop in de restaurants door de lage alcoholaccijnzen. Bier is niet zo groot in Italië, maar wint wel terrein."

"In de ene regio wordt meer gedronken dan in een andere." (Foto: 123RF)

Diner: 'Pasta en saus worden samen geserveerd'

"Het avondeten gebeurt zo rond 20.00 uur. Italianen eten vooral thuis, maar zoetjesaan neemt ook het restaurantbezoek toe."

"Men eet per regio verschillend; Italië is pas in 1870 een eenheid geworden. Ik denk dat de Italianen nog meer dan de Fransen en Spanjaarden belang hechten aan goed eten. Veel Italiaanse gerechten hebben niet eens zoveel tijd nodig, maar wel zorgvuldigheid. Pasta en saus worden altijd samen geserveerd, nooit apart."

"De huidige eetcultuur staat wel onder druk. Italië is nu nog op sociologisch vlak vrij traditioneel ingericht, maar dat verandert langzaam. Veel jongeren wonen nu nog thuis totdat ze dertig zijn en vaak wonen de grootouders er nog bij in. De oma kookt dan de maaltijd. Wie weet wat er gaat gebeuren als dit gaat veranderen?"

Fooi geven "Italianen geven geen weinig tot geen fooi. Ik denk dat dat mede komt doordat je al een vast bedrag betaalt voor je bestek en brood. Natuurlijk kun je wel fooi geven, als het goed is bevallen."