Wie in Duitsland een klein stuk taart bestelt, valt meteen door de mand als toerist. Wat moet je weten over de eetgewoontes om je als een echte Duitser te gedragen? NU.nl vraag het Marijne Thomas, schrijver van kookboekenreeks KOCH! en BACK! over de Duitse keuken.

Ontbijt: 'Elke ochtend naar de bakker'

"Wij hebben een tweede huis in Duitsland en wat mij opvalt, is dat veel mensen elke ochtend naar de bakker gaan voor verse broodjes. In sommige dorpjes op het platteland zijn nog maar weinig winkels, maar er is altijd wel een bakker. De broodjes worden thuis belegd met bijvoorbeeld kaas. Ook worden er veel Hörnchen gegeten, zoete broodjes die qua vorm op croissants lijken."

"Duitsers ontbijten ook veel met muesli en fruit. Ze drinken koffie en thee erbij. Het lijkt dus veel op ons ontbijt. In grote steden als Berlijn, Hamburg en München wordt in het weekend heel uitgebreid ontbeten, soms wel tot 14.00 uur."

Duitsers ontbijten vaak met verse broodjes. (Foto: 123RF)

Koffie: 'Een flink stuk taart erbij'

"Rond 11.00 uur wordt er vaak koffie gedronken met een stuk taart of een zoet broodje. Duitsers eten natuurlijk niet elke dag taart, maar het is toch wel typisch. Als ze het niet 's ochtends doen, dan vaak rond 16.00 uur."

"Het zijn flinke stukken, en zeker bij een feestje meerdere. Aan een kleine taartpunt herken je de Nederlanders. Op een verjaardag in Nederland is er vaak alleen appeltaart en dat is het dan. In Duitsland zijn er meestal meerdere taarten en haal je twee of drie keer."

"De koffie was lang slecht in Duitsland en heel slap. Maar je ziet steeds meer goede koffieautomaten staan waar espresso's en cappuccino's mee worden gemaakt. In het noorden van Duitsland wordt ook graag sterke, zwarte thee gedronken."

De Markthalle Neun in Kreuzberg, Berlijn. (Foto: 123RF)

Lunch: 'Grote Duitse steden lopen voor op Nederlandse'

"Er wordt vaak rond 11.30 uur warm gegeten, ook in bedrijven. Nederlanders denken over de Duitse keuken vaak heel erg in clichés. Ze eten in een typische toeristentent een schnitzel en zien dat dan als 'de Duitse keuken'. Maar je moet om die schnitzel heen durven te kijken."

"Hetzelfde geldt voor curryworst, Eisbein (varkensschenkel, red.) en zuurkool. Mijn Duitse schoonfamilie eet dat nooit. Er worden veel aardappels, vlees en groenten gegeten. Maar Duitsland is na Frankrijk ook het land met de meeste Michelinsterren."

"Het noorden is dol op vis, het zuiden kent duidelijke Italiaanse invloeden. In Berlijn eet je hipper dan in Amsterdam, op het platteland vaak traditioneler. De grotere Duitse steden lopen in dat opzicht echt wel voor op de Nederlandse. In Berlijn kon je vijftien jaar geleden al veganistisch eten."

Fooi geven "Het is niet gebruikelijk dat je zomaar wegloopt: betaal altijd een fooi. Rondt het te betalen bedrag af naar boven en zeg: 'Ist gut so.' In principe ga je uit van zo'n 10 procent."

Theetijd: 'Wijs de taart aan in de vitrine'

"Er zijn zoals gezegd Duitsers die rond 16.00 uur aan de taart gaan met koffie of thee. Vaak is dat niet bij een bakker, maar bij een Konditorei, waar meer keus is. Daar bestel je stukken taart door ze aan te wijzen in de vitrine. Dan ga je zitten en krijg je er een kannetje koffie of thee bij."

"Ga bijvoorbeeld voor een taart met maanzaad, dat krijg je in Nederland niet. Er worden heerlijke vullingen mee gemaakt. Of Käsekuchen, een kwarktaart die in zijn geheel in de oven wordt gebakken."

Bij een Konditorei kun je goed taart eten en koffie of thee drinken. (Bron: 123RF)

Diner: 'Met brood kun je uit je dak'

"Het avondeten wordt vaak Abendbrot genoemd en valt vaak rond 18.00 uur. De Duitse cultuur is echt een broodcultuur. Met brood kun je helemaal uit je dak, er is zo veel keus."

"Er wordt veel met het hele gezin om tafel gegeten maar uit eten is ook populair. Dat is vaak goedkoper dan in Nederland en veel Duitsers houden van goed eten. Maar er wordt ook wel rommel gekocht; in de supermarkten liggen genoeg dingen die te zoet en te vet zijn."