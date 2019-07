In Nederland zijn we gewend om overal uit de kraan te kunnen drinken, maar in het buitenland kan leidingwater onveilig zijn of niet zo lekker smaken. In welke landen kun je wel en waar kun je beter geen water uit de kraan drinken?

Volgens Jan Peter van der Hoek, hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft en directeur innovatie van het Amsterdamse waterbedrijf Waternet, is het in heel Europa veilig om water uit de kraan te drinken. "De onveiligheid van twintig jaar geleden is er niet meer."

Volgens de website Water in het Buitenland, een initiatief van drinkwaterbedrijf Vitens, is de kans om ziek te worden door het drinken van kraanwater in Europese steden inderdaad heel klein. Potentiële risico's kunnen volgens de website ontstaan bij kleine waterwinningen waar het leidingnet minder goed onderhouden is.

Daardoor is het op sommige plekken niet schoon. Ook staat er niet altijd genoeg druk op het net. Hierdoor valt het water stil en kunnen er bacteriën in het leidingnet komen.

Drinkwater met chloorsmaak

Om bacteriën te doden, wordt het water in sommige landen gereinigd met chloor, zegt Van der Hoek. Volgens de site van Vitens kan je hierdoor maag- en darmklachten krijgen. Die kans acht de hoogleraar zeer gering, omdat het Europese kraanwater aan Europese normen moet voldoen.

Van der Hoek: "Dit wordt sterk gecontroleerd. Bovendien zorgt het chloor er juist voor dat de schadelijke bacteriën die darmklachten veroorzaken, worden gedood. Chloor zelf zorgt niet voor darmklachten."

“Voeg een paar druppels citroensap toe aan je water en de chloorsmaak verdwijnt.” Evy Elschot

Wel zorgt het spul volgens hem voor een chloorsmaak. Dat is bijvoorbeeld het geval in veel Zuid-Europese landen. In Italië, Spanje, Portugal, Griekenland en Frankrijk kopen inwoners daarom vaak alsnog flessen water.

Die chloorsmaak en -geur kun je volgens Water in het Buitenland zo oplossen. Dat doe je door een paar druppels citroensap aan je water toe te voegen. Dan verdwijnen alle tekenen van chloor.

Weetjes In Engeland kan het water er troebel uitzien, maar dat komt door overtollige lucht. Dat trekt na een paar minuten vanzelf weg.

Het water in Ierland is van zo’n hoge kwaliteit dat de Guinnesbrouwerij het gebruikt om bier mee te brouwen.

Het leidingwater in Finland is volgens sommige onderzoeken zuiverder dan mineraalwater uit flessen.

Bron: Water in het Buitenland

Het water in Noord-Amerika is veilig, in Azië, Afrika en Zuid-Amerika niet

In de Verenigde Staten en Canada wordt ook chloor aan het water toegevoegd, vertelt de hoogleraar. "In Amerika krijg je vaak water bij je eten, maar dat smaakt helemaal niet lekker. Zelfs de cola wordt daar van gechloord water gemaakt."

Als Amerikanen hier komen en vervolgens geen chloor in het water proeven, schrikken ze volgens Van der Hoek vaak. Dan denken ze dat het niet goed is. "Ik weet niet of het broodjeaapverhalen zijn, maar ik heb weleens gehoord dat hotels expres chloor aan hun water toevoegen om dit te voorkomen."

Volgens Van der Hoek is het in Zuid-Amerika, Azië en Afrika minder verstandig om kraanwater te drinken. "Daar is geen geld en onvoldoende kennis voor een goede watervoorziening. Veilig drinkwater produceren is hartstikke moeilijk."

Tips bij onveilig drinkwater Kook, filter of desinfecteer onveilig leidingwater voor gebruik.

Controleer altijd of de dop van een waterfles niet al eerder is geopend.

Drink frisdrank alleen uit flesjes.

Gebruik geen ijsklontjes.

Vermijd groente en fruit dat in ongekookt water is gewassen.

Gebruik ook voor tandenpoetsen en lenzen schoonmaken alleen gekookt water of flessenwater.

Bron: Water in het Buitenland

Buikgriep van onveilig water gaat vanzelf over

Dat advies geldt niet voor alle landen in de gebieden. "In bijvoorbeeld Singapore en Chinese steden is het leidingwater vaak wel goed, maar over het algemeen kun je voor de zekerheid beter flessen water kopen."

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat je onveilig drinkwater binnenkrijgt, bijvoorbeeld door je tanden ermee te poetsen of door ijsblokjes in je drinken, dan kan je maag- en darmproblemen krijgen. Van der Hoek: "Meestal is het onschuldig en krijg je een aantal dagen buikgriep. Dat gaan vanzelf weer over. Houdt het aan dan is het een serieuzere infectie en moet je een arts raadplegen."