Wie in Spanje tapas als avondeten beschouwt, valt meteen door de mand als toerist. Wat moet je weten over de eetgewoontes om je als een echte Spanjaard of Spaanse te gedragen? NU.nl vraag het Twan van Lieshout, woonachtig in Madrid en freelance journalist voor onder meer magazine ESPANJE!.

Ontbijt: 'Een klein biertje bij het tweede ontbijt'

"Spanjaarden ontbijten heel weinig, of zelfs helemaal niet. Soms drinken ze alleen een espresso. Als ze wel iets eten, is dat pan con tomate, een broodje met olijfolie, geraspte tomaat en wat zout. Soms wordt daar ook jamón (ham, red.) bij gegeten, want dat kan de hele dag door. Ook zijn er churros, deegstengels die gedipt kunnen worden in dikke vloeibare chocolade."

"Rond 11.00 uur is het tweede eetmoment. Veel Spanjaarden gaan dan even naar een bar of kantine om een tortilla de patatas (aardappelpannenkoek, red.) of broodje tonijnsalade te bestellen. Ikzelf drink hier soms koffie bij, maar dat is niet de bedoeling. Spanjaarden drinken een klein biertje."

"Spanje is niet zo'n theeland. Ik heb ook nog nooit iemand melk zien drinken. Weleens sinaasappelsap, maar vooral koffie."

Lunch: 'Met name in het binnenland heftige kost'

"De belangrijkste en grootste maaltijd is de lunch. Het begint rond 14.00 uur en tot 15.30 uur kun je nog in restaurants aanschuiven. Voor rond de 11 euro kun je een menu del dia (dagmenu, red) krijgen. Naar werk nemen Spanjaarden soms grote lunchboxen mee om in de kantine een hele maaltijd te gaan kokkerellen."

"Toen ik naar Spanje kwam, verwachtte ik licht en Mediterraans eten. Maar vooral in het binnenland is er heftige kost. Veel aardappels, olie, hutspot, worst drijvend in het vet. In Asturië wordt bijvoorbeeld bonensoep met drie verschillende soorten worst, waaronder bloedworst, gegeten."

“Als je een bord in je eentje opeet, word je vreemd aangekeken” Twan van Lieshout, journalist

"Er wordt veel rijst gegeten met tal van dingen erin. Zoals met inktvis, dan wordt de rijst zwart. Het midden van het land is een verzamelpunt van vis, dus in Madrid staat dat veel op het menu. Paella komt oorspronkelijk uit Valencia, maar wordt door het hele land gegeten. Het oorspronkelijke gerecht bevat naast kip ook konijn."

"Het allerlekkerste gerecht vind ik de salmorejo. Dat is een koud tomatensoepje van rijpe tomaten, brood, olie en knoflook, met daarin gekookte eieren en ham."

In Spanje is niks belangrijker dan eten. (Bron: 123RF)

Borrel: 'Spanjaarden delen alles'

"Rond 17.00 uur trekken de Spanjaarden naar de bar voor bier, wijn en tapas. In Spanje zijn tapas totaal iets anders dan in Nederland. Daar eten we het als hoofdmaaltijd. In Spanje krijg je bij elk drankje een tapa, die je vervolgens samen deelt. Als je een bord alleen opeet, word je vreemd aangekeken. Spanjaarden delen alles en zien eten als iets wat je samen doet."

"Tapas kunnen olijven zijn, kleine broodjes met ansjovis en paprika, minipizza's, pimientos de padrón (pepertjes met bittere en scherpe zaadjes, red.), noem maar op. Hoe toeristischer het gebied, hoe minder tapas je krijgt. Trek je de volkswijken in, dan krijg je meer. In Baskenland wordt er rond borreltijd pinchos gegeten. Dat zijn prikkertjes met een hapje eraan. De prikkertjes reken je aan het eind af bij de kassa."

Alcohol "Spanjaarden drinken graag alcohol, maar ze gaan er anders mee om dan in Nederland. Prettiger, want dronken worden is niet het doel. Ze drinken gedurende de hele dag, maar telkens één of hoogstens twee glazen. Bier is heel gangbaar, maar Spanje is ook echt een wijnland. Denk aan tinto de verano (rode wijn aangelengd met bruiswater of spa, red.). Sangria is meer de toeristendrank."

Dronken worden is niet het doel in Spanje, wél gezelligheid. (Bron: 123RF)

Diner: 'Rond 18.00 uur kun je niet dineren in restaurants'

"Wie rond 18.00 uur een restaurant binnenloopt om te dineren, komt bedrogen uit. Spanjaarden eten pas heel laat, na negenen. In de restaurants zijn ze dan nog de lunch aan het opruimen. Meestal wordt er een lichte, warme maaltijd gegeten als er bij de lunch al een heel dagmenu is verorberd. Zoals een salade, of brood met jamón. Maar je kunt ook uitgebreider dineren."

Fooi geven "In Spanje verschilt het fooi geven niet veel met Nederland. Rond het een beetje af naar boven. Het is niet zo dat de bediening leeft op fooien, het is een extraatje waar men blij mee is."

"Ook Spanjaarden die niet veel te besteden hebben, geven toch veel geld uit aan eten. Je merkt aan alles dat er niks belangrijker is. Veel activiteiten zijn aan eten gerelateerd."