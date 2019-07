Wie in Frankrijk ontbijt met stokbrood met jam en boter, valt meteen door de mand als een toerist. Wat moet je weten over de eetgewoontes om je als een echte Franse of Fransman te gedragen? NU.nl vraagt het Ilja Gort, wijnboer, schrijver en kenner van de Franse gastronomie.

Ontbijt: 'Van thee kijken ze raar op'

"Fransen ontbijten met koffie en een croissant in een café. Mannen eten veelal een croissant en vrouwen een chocoladecroissant, wat de Fransen een 'choco' noemen. Als je dat bestelt, weten de Fransen dat je een kenner bent en dat ze niet met je moeten dollen."

"Er wordt vaak ook stokbrood met jam en boter aangeboden, maar dat is alleen voor de toeristen. Als je dat bestelt word je meteen ontmaskerd. Ook van thee drinken bij het ontbijt wordt raar opgekeken."

"Fransen ontbijten aan de bar in een café om te praten over dat het allemaal maar niks is in de wereld, behalve in Frankrijk, want dat is het enige normale land. Door in een café te ontbijten sta je meteen in het midden van het leven."

Koffietijd: 'De slechtste koffie in de wereld'

"Er wordt koffie gedronken bij het ontbijt en na het eten. Er bestaat niet zoiets als koffietijd in Frankrijk. Begrijpelijk, want de koffie in Frankrijk is de slechtste koffie in de wereld. Maar ik verdenk die eigenwijze Fransen ervan dat ze het zelf juist prima koffie vinden."

“Als je café bestelt in Frankrijk krijg je een espresso” Ilja Gort, wijnboer en schrijver

"Als je café bestelt in Frankrijk krijg je een espresso. Koffie met melk is een grande crème. De cappuccino zoals wij die kennen is niet zo bekend in Frankrijk, maar rukt wel steeds meer op. Alleen zijn de Fransen ervan overtuigd dat er slagroom op cappuccino hoort. Zelf vind ik dat heel vies."

Fooi geven "Fransen geven minder fooi dan Nederlanders, ongeveer 5 procent. In Nederland zijn we wat guller met 10 procent. Maar geef gewoon als Hollander je normale fooi, zou ik zeggen."

Fransen geven minder fooi dan Nederlanders. (Bron: 123RF)

Lunch: 'Vegetarisme is totaal niet doorgedrongen'

"Fransen eten vaak niks meer na het ontbijt, dus ze lunchen stipt om 12.00 uur. Anders worden ze heel ongedurig. De lunch duurt vaak wel tot 14.30 uur."

"Thuis lunchen de Fransen simpel: meestal een salade met wat brood en eventueel wijn. Als je de deur uitgaat, wordt het feestelijker. Vaak wordt er een plat du jour (daghap, red.) voor 12,50 euro geserveerd, omdat dit precies het bedrag is wat ambtenaren krijgen om te lunchen."

"Het voorgerecht bestaat bijvoorbeeld uit een kleine salade met garnalen, een soepje of charcuterie. Als hoofdgerecht is er natuurlijk vlees; vegetarisme is nog totaal niet doorgedrongen."

Als je echt iets heel Frans wil proeven, kun je voor de 'Andouillette' gaan. Je valt al bijna flauw als je deze worst ruikt - hij is gemaakt van ingewanden en pens - maar de Fransen zijn er dol op. Bij de lunch hoort altijd stokbrood en wijn. Als dessert is er eerst een kaasplateau en een simpel nagerecht, zoals een ijsje of flan (Franse puddingtaart, red.)."

Wijn drinken "Bij het bestellen van huiswijn is het goed mogelijk om de ober te vragen of je een bodempje mag proeven. Bij het bestellen van een dure fles wijn is het handig om de ober advies te vragen. Als je de wijn niet lekker vindt, mag je vaak iets anders uitkiezen. Maar spreek dit van tevoren af."

Een kaasplank hoort bij de lunch en het diner. (Bron: 123RF)

Diner: 'Met het dessert vliegen Fransen uit de bocht'

"Het diner is de belangrijkste maaltijd en meestal een avondvullend programma. Vaak wordt er van tevoren, zo rond 19.00 uur, een glaasje wijn of pastis (alcoholische anijsdrank, red.) gedronken met wat nootjes en olijven erbij. Dat heet de apéro."

“Groenten zijn niet zo doorgedrongen, die moet je echt apart bestellen. De Fransen zien aardappels en patat als groenten” Ilja Gort, wijnboer en schrijver

"Het diner bestaat uit een voor- en hoofdgerecht, een kaasplank, een dessert en koffie. Het voorgerecht is vaak een salade met zeevruchten. Als hoofdgerecht wordt er veel vlees en vis gegeten. Groenten zijn niet zo doorgedrongen, die moet je echt apart bestellen. De Fransen zien aardappels en patat als groenten. Natuurlijk zit er baguette bij de maaltijd, de bedoeling is dat je met stukjes daarvan 'sopt' en je bord schoonveegt."

"Bij het dessert vliegen de koks vaak uit de bocht, toetjes vinden ze veel leuker om te maken dan vlees of vis. Er komen hele creaties op tafel met chocola, ijs, aardbeien… Dus wie van desserts houdt is in Frankrijk op de goede plek."