Een hamburger, stokbrood en groentespies zijn best lekker, maar ook heel standaard. Wat zijn goede, makkelijke alternatieven voor op de barbecue? NU.nl vraag het aan barbecue-expert Dennis van Koutrik, bekend van de blog BBQ NL en schrijver van het boek Het vuur de baas.

Alternatieven voor de hamburger

1. Steak

"Gril plakjes steak op het rooster. Dat is binnen tien minuten gaar. Doe dat op een stuk zonder kolen. Het is heel handig om op een gedeelte van je barbecue geen kolen te hebben, zodat het vlees daar kan garen of neergelegd kan worden als het te hard gaat."

2. Groot stuk vlees

"Leuk en handig: een groot stuk vlees roosteren. Makkelijker dan tientallen losse hamburgers en worstjes. Ga bijvoorbeeld voor een ribeye of een hele kip. Gaar het vlees op het gedeelte zonder kooltjes, anders gaat het veel te hard. En zo worden ze lekker van binnen gaar."

3. Zalm op een rookplankje

"Je kunt tegenwoordig overal rookplankjes van cederhout kopen. Leg die op het rooster - deze keer boven de kooltjes - en leg er een stukje zalm op. In ongeveer twintig minuten is de zalm gaar. Het plankje verbrandt aan de onderkant en gaat roken, dat hoort zo."

Het cederhouten plankje zorgt voor een rokerige smaak. (Bron: BBQ NL)

Alternatieven voor de groentespies

1. Geroosterde tuinbonen

"Heel makkelijk: sprenkel wat olie over tuinbonen heen en leg ze tien minuten op het rooster, boven de kolen. Wacht tot ze vaalgroen worden en zwarte puntjes krijgen. Kruid ze dan met zout, dille en knoflookpoeder. Nu krijg je net zoiets als edamame, de Aziatische boontjes die je uit de schil naar binnen slurpt. Maar bij de tuinboon kun je beter de boontjes eruit peuteren."

2. Gegrilde radijsjes

"Gril radijsjes twintig minuten direct boven het vuur. Daar worden ze heel zoet en notig van. Lekker: honing eroverheen. Als je rooster te grof is of je radijsjes te klein, kun je ze beter in een grillpan met gaatjes roosteren."

3. Hele prei, lente-ui, (rode) ui of zoete aardappel

"Het ziet er misschien heel raar uit, maar je kunt een hele prei, lente-ui, (rode) ui of zoete aardappel tussen de kolen leggen tot ze pikzwart zijn. Draai af en toe om en controleer met een mesje of de groenten gaar zijn, meestal is dat na twintig minuten. Pel het zwarte laagje eraf en je houdt een hele zoete prei of andere groente over. De prei is heerlijk met romescosaus en de zoete aardappel met een yoghurtsausje of pesto."

De tuinbonen zijn in tien minuten klaar op de barbecue. (Bron: BBQ NL)

Alternatieven voor een (aardappel)salade

1. Gesneden kool

"Snij spitskool of groene kool fijn. Maak een dressing van mayonaise, appelazijn, suiker en eventueel tabasco en schenk het erover. Je kunt er ook nog wat geraspte wortel doorheen doen."

2. Hasselbackaardappel

"Kies voor vastkokende aardappels en snij ze dun in, zodat ze net niet door zijn. Dat doe je door ze tussen twee houten lepels te leggen. Maak een kruidenboter van boter, knoflook en Parmezaanse kaas. Leg de aardappelen op een stuk zonder kolen en smeer ze om het kwartier in met de kruidenboter. Na een uur heb je een aardappel die van buiten op chips lijkt en van binnen gepoft is."

Je kunt goed een frisse salade maken met kool. (Bron: BBQ NL)

Alternatieven voor een ijsje

1. Gegrilde nectarine met vanillemascarpone

"Snij een nectarine doormidden en haal de pit eruit. Besprenkel met wat zonnebloemolie en gril ze tot ze zacht zijn. Serveer met vanillemascarpone. Kookliefhebbers kunnen er ook een Jack-Daniel's karamelsaus bijmaken."

2. Zoete quesadillas

"Besmeer een tortilla met pindakaas en leg er plakjes banaan en marshmallows op. Of besmeer met chocoladepasta en verdeel er hazelnoten over. Vouw dubbel en gril aan beide kanten ongeveer drie minuten of tot ze overlopen. Handig voor als het vuur al wat gedoofd is."

Zoetigheid toe. (Bron: BBQ NL)